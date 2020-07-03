PONY「小臉按摩」三步驟！擦保養品時順便做　消水腫、淡細紋超有感

白天經過一整天的摧殘，肌膚早就疲憊不堪，晚上保養時隨便做做、肌膚難免出問題！彩妝大神PONY最近就示範了一套小臉按摩步驟，趁著擦保養品的時候就可以進行的按摩技巧，不僅消水腫、更可以幫助臉部、脖頸肌膚放鬆，一起看看吧！

PONY小臉按摩步驟1：眼周按摩

PONY建議眼霜用無名指的指腹進行按摩，先用極輕的力道輕輕拍打過眼周部位、讓眼霜吸收，可以順便以點、壓的方式進行眼周部位的按摩。

接著再用大拇指第一指節針對眼周部位進行點、壓的按摩，順著眼周輪廓輕按壓即可、可以稍微畫圓按摩。

最後從上眼眶從內眼角開始向外滑動按摩、下眼眶則從眼尾向內眼角滑動按摩，這樣的按摩方式可以幫助眼霜吸收到眼周細紋中，對於眼周消浮腫也很有效果。

PONY小臉按摩步驟2：臉部輪廓按摩

PONY特別提到，臉部按摩前、她都會先把精華或乳霜在手心中搓熱，再進行按摩，溫熱的狀態可以更加幫助吸收，臉部以鼻子為中心、向臉頰兩側延展，也可以適當畫圓按摩，避免細紋增生。

針對下顎的輪廓線，PONY則建議雙手握拳、以關節施力加以按摩，由下巴滑動按摩至耳下的下顎部位，可以稍微施力、或是以刮痧版加強輔助，對於臉部消水腫也很有效果，按摩完後臉部消腫有感。

PONY小臉按摩步驟3：脖頸按摩

被忽略的頸部很容易暴露年齡，PONY也說自己其實特別注意脖子的保養！先取適當滋潤度較高的頸霜輕輕拍打在脖子部位、讓頸霜吸收，之後以「由下往上」的方向進行拉提按摩，可以用手指伸直、或是握拳以關節部位按摩，重複按摩到頸霜吸收完全即可。

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書@Pony朴惠敏

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