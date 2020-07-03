fb ig video ETtoday search mobile

PONY「小臉按摩」三步驟！擦保養品時順便做　消水腫、淡細紋超有感

>

白天經過一整天的摧殘，肌膚早就疲憊不堪，晚上保養時隨便做做、肌膚難免出問題！彩妝大神PONY最近就示範了一套小臉按摩步驟，趁著擦保養品的時候就可以進行的按摩技巧，不僅消水腫、更可以幫助臉部、脖頸肌膚放鬆，一起看看吧！

PONY小臉按摩步驟1：眼周按摩

PONY建議眼霜用無名指的指腹進行按摩，先用極輕的力道輕輕拍打過眼周部位、讓眼霜吸收，可以順便以點、壓的方式進行眼周部位的按摩。

▲pony小臉按摩。（圖／美人圈）

接著再用大拇指第一指節針對眼周部位進行點、壓的按摩，順著眼周輪廓輕按壓即可、可以稍微畫圓按摩。

▲pony小臉按摩。（圖／美人圈）

最後從上眼眶從內眼角開始向外滑動按摩、下眼眶則從眼尾向內眼角滑動按摩，這樣的按摩方式可以幫助眼霜吸收到眼周細紋中，對於眼周消浮腫也很有效果。

▲pony小臉按摩。（圖／美人圈）

PONY小臉按摩步驟2：臉部輪廓按摩

PONY特別提到，臉部按摩前、她都會先把精華或乳霜在手心中搓熱，再進行按摩，溫熱的狀態可以更加幫助吸收，臉部以鼻子為中心、向臉頰兩側延展，也可以適當畫圓按摩，避免細紋增生。

▲pony小臉按摩。（圖／美人圈）

針對下顎的輪廓線，PONY則建議雙手握拳、以關節施力加以按摩，由下巴滑動按摩至耳下的下顎部位，可以稍微施力、或是以刮痧版加強輔助，對於臉部消水腫也很有效果，按摩完後臉部消腫有感。

▲pony小臉按摩。（圖／美人圈）

PONY小臉按摩步驟3：脖頸按摩

被忽略的頸部很容易暴露年齡，PONY也說自己其實特別注意脖子的保養！先取適當滋潤度較高的頸霜輕輕拍打在脖子部位、讓頸霜吸收，之後以「由下往上」的方向進行拉提按摩，可以用手指伸直、或是握拳以關節部位按摩，重複按摩到頸霜吸收完全即可。

▲pony小臉按摩。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書@Pony朴惠敏

【延伸閱讀】

用這招再度撩到GD！小松菜奈「厭世妝」TIPS，讓你雙眼超放電、輕鬆招桃花！(beauty美人圈)

陸網瘋傳周迅12年前舊照和今零差別！趙薇根本小燕子，楊冪、劉亦菲素顏都美的保養法(beauty美人圈)

楊紫大火是因下巴長得好？整形醫師分析完美「三庭五眼」比例，這種臉最有人緣

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

pony, 小臉, 瘦臉, 按摩, 消水腫
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

BLACKPINK把韓服穿出性感潮味！Jennie、Rosé同款最便宜千元可入手

BLACKPINK把韓服穿出性感潮味！Jennie、Rosé同款最便宜千元可入手

韓國大創「皮克斯系列」實用小物超Q！叉奇透明雨傘、毛怪沐浴球粉絲必收

韓國大創「皮克斯系列」實用小物超Q！叉奇透明雨傘、毛怪沐浴球粉絲必收

夏天來了／IG火辣雙胞胎韓令、韓沁教妳挑泳裝　私藏6個小眾牌大公開

夏天來了／IG火辣雙胞胎韓令、韓沁教妳挑泳裝　私藏6個小眾牌大公開

香水一噴就消散？網傳「延長香味」3秘訣，原來不是噴手腕 全台最大IKEA青埔店7／23開幕　「無縫接軌」收攤桃園店營運 沒輸過！「嫉妒心最重」星座Top 3 　天蠍惹不起、冠軍搶走一切 PONY「小臉按摩」三步驟！擦保養品時順便做　消水腫、淡細紋超有感 安耐曬特價688元快囤！防曬5大要點千萬注意：出門前30分鐘先擦 2020下半年星座運勢大公開！獅子愛情靠九月、天蠍是豐收勝利者 「人間香奈兒」Jennie這樣穿牛仔外套　性感大露直角肩

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面