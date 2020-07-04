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G-SHOCK反光錶耍帥　Bell ＆ Ross暗處放綠光助潛水者

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▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲PLACES+FACE x G-SHOCK聯名錶DW-6900PF-1，4,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

G-SHOCK與3M反光效果服裝配件聞名的倫敦品牌PLACES+FACE合作，推出會反光的PLACES+FACE推出聯名錶款DW-6900PF，特別選用黑色尼龍布質錶帶，印刷上反光塗料的PLACES+FACES字樣在暗夜中放閃；其實除了很帥、很炫，暗處會發光設計的錶款，多數是為了功能性，例如Bell & Ross BR 03-92 DIVER FULL LUM腕錶，即是為潛水員而生。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲PLACES+FACE x G-SHOCK聯名錶的EL背光照明浮現P+F紅色字樣。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲尼龍布質錶帶刷上反光塗料的PLACES+FACES字樣。

PLACES+FACE x G-SHOCK聯名錶DW-6900PF-1以潮味設計為主軸，除了錶帶在暗夜反光出PLACES+FACES字樣，錶殼上的功能字樣也加入反光塗料，當夜晚開啟照明時，EL背光照明下液晶浮現P+F紅字，此為PLACES+FACE第一款腕錶設計，處處都凸顯品牌特色。

▲▼ Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross BR 03-92 DIVER FULL LUM腕錶，155,000元。（圖／Bell & Ross提供，以下同）

Bell & Ross則為專業潛水員推出符合ISO 6425國際認可標準的BR 03-92 DIVER FULL LUM腕錶，日間面盤呈現淡淡的綠色，在漆黑環境中，塗有Superluminova® C5綠色夜光物料的金屬面盤、填上 Superluminova® C3綠色夜光物料的鏤空金屬時標與錶圈，則全力發綠光，確保佩戴者能在標準的25釐米清楚閱讀時間，達到安全目的。

▲▼ Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross塗有Superluminova® C5綠色夜光物料的面盤，與填上Superluminova® C3綠色夜光物料的時標與數字在暗夜或水中發光。
 

關鍵字：

G-SHOCK, Bell & Ross
fashion.net

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