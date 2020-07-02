fb ig video ETtoday search mobile

木村光希穿黃色花裙祭出性感翹臀　姐姐心美用香肩鎖骨PK迎戰

>

記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@koki、@cocomi_553_official

日本天王木村拓哉的女兒木村光希與木村心美，因頂著爸爸的明星光環出道順遂、知名度快速累積，隨著兩個女兒越長越大，也越加藏不住年輕性感的小女人氣息，日前木村光希穿上黃色小花洋裝，展現出修長的身形與健身有成的翹臀；姐姐心美則是盡責代言Dior，小露香肩、鎖骨線條，兩人互不相讓。

▲木村光希、木村心美。（圖／翻攝自IG）

以模特兒身份出道的木村光希出席時尚場合與拍攝形象大片是家常便飯，卻經常被批評造型顯老，而在疫情期間社群上的貼文則幾乎都是由姐姐木村心美掌鏡，少了濃妝艷抹，在陽光下展現自然的青春美貌，意外獲得眾多好評。

▲木村光希、木村心美。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希、木村心美。（圖／翻攝自IG）

▲木村光希身穿劉雯X ERDOS的聯名黃色小花洋裝。

這組黃色花裙美照也同樣來自姐姐之手，木村光希穿上自己的偶像超模劉雯與ERDOS的聯名服裝，並拿著應景的小黃花當作道具，搭配寶格麗項鍊，在鏡頭前自然的擺拍。充滿春夏氣息的黃色洋裝上佈滿白色小花與橘色星星，垂墜感滿分，將木村光希的身形修飾得更加修長，轉過側身來，腰臀的曲線盡展小女人魅力，雖然木村光希相當纖瘦，但因平時有在健身，體態雕塑的很完美。

▲木村光希、木村心美。（圖／翻攝自IG）

而姐姐木村心美也不讓妹妹專美於前，穿上平肩黑色小禮服盡責的代言Dior，露出迷人的鎖骨線條，為大家自拍示範全新的IG迷幻濾鏡。姐妹兩人近期乾淨、清新脫俗的造型獲得粉絲們一致的讚賞，也終於漸漸擺脫「顯老」的批評。

▲木村光希、木村心美。（圖／翻攝自IG）

▲姐姐木村心美近期也不斷嘗試微性感造型。

►朴敏英隨身包包內容物大公開　洩漏女神光澤秀髮、服貼妝感秘密！

►Lisa拍CELINE大片、Rose性感演繹YSL　4大精品搶搭BLACKPINK新歌風潮

關鍵字：

木村光希, 木村心美, 木村拓哉, 性感, 翹臀, 鎖骨
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

沒輸過！「嫉妒心最重」星座Top 3 　天蠍惹不起、冠軍搶走一切

沒輸過！「嫉妒心最重」星座Top 3 　天蠍惹不起、冠軍搶走一切

朴敘俊、GD最愛「神鞋」即將回歸！詹皇搶先上腳全新版本

朴敘俊、GD最愛「神鞋」即將回歸！詹皇搶先上腳全新版本

「迪士尼香氛小夜燈」伴你入睡！維尼、三眼怪在泡泡裡發光好療癒

「迪士尼香氛小夜燈」伴你入睡！維尼、三眼怪在泡泡裡發光好療癒

香水一噴就消散？網傳「延長香味」3秘訣，原來不是噴手腕 星巴克用振興券全面9折　限定3天「加送買一送一」 安耐曬特價688元快囤！防曬5大要點千萬注意：出門前30分鐘先擦 5個渣男行為令人瞬間想分手！從不主動聯繫、口無遮攔都超傷人 2020開架保養品熱賣排行榜Top 10　溫和型清潔、卸妝大爆賣 蔡依林維持年輕的秘訣是「喝水保養法」！睡前多一招還能預防水腫 不想再當單身狗？做對4招就能快速脫單　或許真愛隱藏在身邊

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面