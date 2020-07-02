木村光希穿黃色花裙祭出性感翹臀　姐姐心美用香肩鎖骨PK迎戰

記者王則絲／台北報導 圖／翻攝自IG@koki、@cocomi_553_official

日本天王木村拓哉的女兒木村光希與木村心美，因頂著爸爸的明星光環出道順遂、知名度快速累積，隨著兩個女兒越長越大，也越加藏不住年輕性感的小女人氣息，日前木村光希穿上黃色小花洋裝，展現出修長的身形與健身有成的翹臀；姐姐心美則是盡責代言Dior，小露香肩、鎖骨線條，兩人互不相讓。

以模特兒身份出道的木村光希出席時尚場合與拍攝形象大片是家常便飯，卻經常被批評造型顯老，而在疫情期間社群上的貼文則幾乎都是由姐姐木村心美掌鏡，少了濃妝艷抹，在陽光下展現自然的青春美貌，意外獲得眾多好評。

▲木村光希身穿劉雯X ERDOS的聯名黃色小花洋裝。



這組黃色花裙美照也同樣來自姐姐之手，木村光希穿上自己的偶像超模劉雯與ERDOS的聯名服裝，並拿著應景的小黃花當作道具，搭配寶格麗項鍊，在鏡頭前自然的擺拍。充滿春夏氣息的黃色洋裝上佈滿白色小花與橘色星星，垂墜感滿分，將木村光希的身形修飾得更加修長，轉過側身來，腰臀的曲線盡展小女人魅力，雖然木村光希相當纖瘦，但因平時有在健身，體態雕塑的很完美。

而姐姐木村心美也不讓妹妹專美於前，穿上平肩黑色小禮服盡責的代言Dior，露出迷人的鎖骨線條，為大家自拍示範全新的IG迷幻濾鏡。姐妹兩人近期乾淨、清新脫俗的造型獲得粉絲們一致的讚賞，也終於漸漸擺脫「顯老」的批評。

▲姐姐木村心美近期也不斷嘗試微性感造型。



►朴敏英隨身包包內容物大公開 洩漏女神光澤秀髮、服貼妝感秘密！

►Lisa拍CELINE大片、Rose性感演繹YSL 4大精品搶搭BLACKPINK新歌風潮