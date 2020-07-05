韓素希氣勢大紅唇引熱議！特搜BLACKPINK、朴敏英6個韓星話題同款色

明星帶貨力超高，同款穿搭、化妝品都可以上熱搜！最近韓素希拍畫報一款氣勢大紅唇也是在韓網討論度破表，一起看看明星話題唇膏、唇色特搜，馬上趁現在獲得明星同款！

明星唇膏1：韓素希

DIOR 迪奧 超惹火絲絨唇露 #999，NT$1,300

以韓劇《夫婦的世界》中爆紅的小三韓素希人氣超高，最近為韓國DISPATCH拍攝一組形象照，氣勢魅惑感的紅唇引發話題，就是來自DIOR超惹火絲絨唇露中最經典的#999，絲絨質地服貼滑順，特別訂製的花瓣刷頭精準勾勒唇型、一筆刷滿花漾美唇，#999是品牌最經典的大紅唇，單擦就非常有氣勢感。

明星唇膏2：TWICE

雅詩蘭黛 絕對慾望絲絨唇露 #401玫瑰焦糖，NT$1,200

最近以新歌《MORE & MORE》回歸的TWICE，每次妝容都成為焦點！其中子瑜的玫瑰MLBB唇色就是雅詩蘭黛的絲絨唇露#401，極霧妝感卻極度保濕，唇露質地輕盈、顯色度超高，含有玻尿酸保濕濃萃，可以撫平唇紋，#401是粉裸色調的玫瑰焦糖色、絕美顯嫩。

雅詩蘭黛 絕對慾望奢華潤唇膏 #532 率性珊瑚紅，NT$1,200

另外志效的唇膏則是奢華潤唇膏#532，是偏珊瑚紅色調，薄擦有MLBB唇色感、厚塗又有氣勢，可以完美駕馭不同風格，含有獨家玻尿酸膠囊，觸感柔滑、一抹瞬間釋放，全天候保濕潤澤、不脫屑，一筆勾勒出飽滿豐潤的顯色唇彩。

明星唇膏3：太妍

A'PIEU 水潤果漾蘇打唇釉 #BE02，約NT$235

太妍之前為雜誌拍攝畫報，使用的唇膏就是相當平價的A'PIEU唇釉，太妍使用色是今年新出的款式，當中還有細閃的亮片，雙唇更加晶瑩潤澤、也有豐唇的效果，#BE02是很鮮嫩的果汁色調，非常適合明亮活潑的春夏，整個人超顯嫩。

明星唇膏4：BLACKPINK

HERA 引誘裸唇釉（暫譯）#462，約NT$920

BLACKPINK的Jennie一舉一動都成為話題，之前PO出自拍也被網友討論唇膏色號，就是最近很紅的HERA唇釉，透明亮澤的色彩凸顯原生唇形，展現自然豐潤感，#462是偏肉桂奶茶的色調，相當水嫩、簡直讓人想親！另外可以與其他色系搭配、完成絕美的漸層唇妝。

BOBBI BROWN 金緻奢華唇膏 #PINK SAPPHIRE，NT$1,200

Rosé之前在IG直播化妝，使用的也是偏MLBB的色調，就是這款BOBBI BROWN唇膏，Rosé影片中使用的是幸運開光限量版，偏粉裸的色調飽和不挑膚、像是天生唇色般顯嫩，相似的色號含有#SPRING PINK 春日花漾、#GUAVA 石榴紅，買不到也不用擔心！

明星唇膏5：朴敏英

秀雅韓 耀妍絲絨潤唇膏 #Rose Beige，NT$1,180

最近改行當YOUTUBER的朴敏英之前分享絕美自拍照，網友熱搜玫瑰唇色、就是秀雅韓的潤唇膏，以人蔘保養為主，推出絲絨妝感的潤唇膏，質地更加輕盈服貼、不卡唇紋，潤色效果相當自然，有種原生唇色的感覺，非常減齡顯嫩。

明星唇膏6：韓藝瑟

YSL 時尚印記雪絨唇釉 #204粉雪暗號，NT$1,360

韓藝瑟在IG上常常分享穿搭、化妝品都造成完售，簡直是帶貨女王！最近分享的妝容不約而同都是這支YSL將在7月上市的時尚印記雪絨唇釉（黑蓋唇釉），注入雪融嫩唇精露，接觸膚溫讓精露如雪融般化在雙唇，唇瓣柔軟彈嫩、一抹讓濃郁色澤漂染雙唇，舒適且輕盈貼合唇瓣，#204粉雪暗號是絕美的粉嫩寶寶唇，又仙又嗲、讓人愛不釋手。

文／美人圈 圖／翻攝自DIOR、YSL、BEAUTY美人圈、A'PIEU、IG@koreadispatch、@roses_are_rosie、@rachel_mypark、@sooryehanofficial、@bobbibrownkorea、@jennierubyjane、@hera、@han_ye_seul_、@twicetagram、@esteelaudertw

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