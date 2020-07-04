PTT、Dcard推爆的美白乳液！5個開架品牌有效改善色差　價格超親民

美白是夏天不能不提的保養重點～除了臉部之外，身體美白也超重要，不然穿短褲、短袖露出色差真的很尷尬！以下就推薦5款PTT、Dcard上回購100%的開架美白乳液推薦，不只黑皮也可以擁有發光肌，還可以減少肌膚顆粒感，雞皮感也撫平！

推薦1：NIVEA 妮維雅美白潤膚乳液 400ml，NT$410

妮維雅的美白身體乳相信沒有人不知道～不只在PTT、Dcard上幾乎零負評（除了可能造成長毛問題XD），是美保版上公認能夠有效亮白膚色的開架美白身體乳！這款身體乳添加衛生福利部公告美白有效成份—維他命C衍生物，細微分子能直達肌底，幫助勻淨膚色、還能改善因日曬造成的肌膚色差，而且保濕度也很不錯，能夠有效滋養肌膚乾卡！

推薦2：凡士林 完美十效亮白修護潤膚露 100ml／400ml，NT$149／$399

凡士林十效亮白修護潤膚露添加了果酸及維他命原A，能夠有效淨白膚色，讓皮膚由內而外透亮！它的質地很清爽，而且吸收力很好，擦上後完全不會有黏膩感，是網友公認必購率的美白身體乳之一～而且只要持續使用，肌膚就會散發很漂亮的光澤感！

推薦3：肌研 白潤美白乳液（Little twin stars雙星仙子限定瓶） 140ml，NT$440

肌研這款美白乳液其實是臉部使用的美白乳，不過編自己也很喜歡擦在身體比較暗沉處！這款美白乳液添加衛福部公告有效成分高純度熊果素、維他命C誘導體跟維他命E，能夠改善肌膚的暗沉感，還能調節不穩定的肌膚，讓皮膚恢復透明光澤感、減少粗糙顆粒問題！除此之外採用與健康肌膚相同的弱酸性，更不容易造成刺激～

推薦4：CLIVEN 香草森林奇異果美白身體乳 300ml，NT$440

香草森林的美白身體乳非常清爽、很好推勻，且一擦就可以立即被肌膚吸收，是許多油肌人愛用，如果討厭擦完身體乳後沾得到處都是，那一定要選這款！雖然質地清爽，但是它的滋潤度也很足夠，改善暗沉之外還可以順便保濕肌膚～網友也提醒，如果想要美白見效，那記得用量一定要用足夠！

推薦5：雪芙蘭 牛奶胜肽美膚身體乳-Q彈牛奶 300g，NT$199

雪芙蘭牛奶胜肽系列共推出三款身體乳，Q彈牛奶這款的質地清爽、味道舒服，成分中源自牛奶的天然活性多肽，能有效增加肌膚光澤和細嫩程度，比起讓膚色直接白一階，是讓肌膚由內而外透出健康的光澤感！

文／美人圈 圖／翻攝自品牌官網、凡士林、肌研、妮維雅、香草森林、雪芙蘭

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