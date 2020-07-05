fb ig video ETtoday search mobile

金裕貞曾因臉圓被嘲「長歪」！學會提拉按摩4步驟　一週瘦出V線條

>

金裕貞在《便利店新星》中的不只角色風格蛻變，連美貌也大受好評～不過其實金裕貞曾經被嘲笑「臉肥」長歪，以下就公開4招超強瘦臉按摩法，只要持續做一週就可以瘦出精緻下頷線！

▲金裕貞瘦臉按摩。（圖／美人圈）

瘦臉按摩STEP1：下頷線拉提

▲金裕貞瘦臉按摩。（圖／美人圈）

第一步就是先塑造下頷線條～首先將食指和中指彎曲，並用兩只關節夾住下巴，慢慢提拉到耳朵下，並在咬肌處稍稍用力按壓，左右臉各做20次！這一步能夠讓下頷線條變得更明顯，也讓視覺上臉部提拉效果更明顯！

瘦臉按摩STEP2：瘦咬肌

▲金裕貞瘦臉按摩。（圖／美人圈）

接著手指頭一樣呈現勾狀，並從咬肌處開始，慢慢提拉到太陽穴～這步每一側做10次。這組動作可以幫助方臉、咬肌突出的女孩塑形，讓正面臉型更好看！

瘦臉按摩STEP3：加強臉部輪廓線條

▲金裕貞瘦臉按摩。（圖／美人圈）

首先將手掌張開，並以食指和中指夾住唇部上下，接著沿著臉部輪廓向上提拉到耳後～這步每一側做20次。這一步可以幫助加強臉部正面輪廓線條，臉部中心會看起來更膨潤好看！

瘦臉按摩STEP4：臉部線條提拉

▲金裕貞瘦臉按摩。（圖／美人圈）

最後將雙手打開呈呼喊狀，放在嘴巴兩側，並向斜上方提拉至太陽穴停住，接著將拇指放在耳後按揉。這一步能夠有效幫助瘦小臉、提拉下垂臉型，也能按壓到淋巴，幫助身體新陳代謝～

文／美人圈　圖／翻攝自디오데오、IG@sbsdrama.official、小紅書＠BOTHYOUNG宝诗嫣

【延伸閱讀】

《傳聞中的陳芊芊》趙露思只有39kg！曾被嘲最胖女演員，不運動靠「養生減肥法」成功瘦

飯前必吃這3樣「減肥食物」！日網實測不運動不節食，一個月減9kg、腰圍-9cm

小腿粗壯分3大類！健身教練不同腿型「瘦小腿運動」，做對小腿外翻、小腿肌立消

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

金裕貞, 小臉, 瘦臉, 按摩, 便利店新星
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻

徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻

許瑋甯深夜「咬唇扭腰」曬清涼穿搭！男網友暴動：這種自然的性感很可以

許瑋甯深夜「咬唇扭腰」曬清涼穿搭！男網友暴動：這種自然的性感很可以

金裕貞曾因臉圓被嘲「長歪」！學會提拉按摩4步驟　一週瘦出V線條

金裕貞曾因臉圓被嘲「長歪」！學會提拉按摩4步驟　一週瘦出V線條

網傳「4大地雷食物」少吃！　小心私密處飄異味 國民妹妹金裕貞「甜辣穿搭」超撩男！針織衫、白襯衫都是心機單品 職場上遇到讓人超厭世的星座Top 3！第三竟是隨和老好人代表 《夫婦的世界》閔賢書拿「神物」燙衣服　女網友一致：我也這樣做！ PTT、Dcard推爆的美白乳液！5個開架品牌有效改善色差　價格超親民 森林系《精靈寶可夢》浪漫登場！瞇眼皮卡丘萌度加倍、薄荷綠小抽屜超想收 霍建華逾300萬元沛納海訂製錶上手　PK老婆林心如的閃亮戒　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面