金裕貞曾因臉圓被嘲「長歪」！學會提拉按摩4步驟　一週瘦出V線條

金裕貞在《便利店新星》中的不只角色風格蛻變，連美貌也大受好評～不過其實金裕貞曾經被嘲笑「臉肥」長歪，以下就公開4招超強瘦臉按摩法，只要持續做一週就可以瘦出精緻下頷線！

瘦臉按摩STEP1：下頷線拉提



第一步就是先塑造下頷線條～首先將食指和中指彎曲，並用兩只關節夾住下巴，慢慢提拉到耳朵下，並在咬肌處稍稍用力按壓，左右臉各做20次！這一步能夠讓下頷線條變得更明顯，也讓視覺上臉部提拉效果更明顯！

瘦臉按摩STEP2：瘦咬肌

接著手指頭一樣呈現勾狀，並從咬肌處開始，慢慢提拉到太陽穴～這步每一側做10次。這組動作可以幫助方臉、咬肌突出的女孩塑形，讓正面臉型更好看！

瘦臉按摩STEP3：加強臉部輪廓線條

首先將手掌張開，並以食指和中指夾住唇部上下，接著沿著臉部輪廓向上提拉到耳後～這步每一側做20次。這一步可以幫助加強臉部正面輪廓線條，臉部中心會看起來更膨潤好看！

瘦臉按摩STEP4：臉部線條提拉

最後將雙手打開呈呼喊狀，放在嘴巴兩側，並向斜上方提拉至太陽穴停住，接著將拇指放在耳後按揉。這一步能夠有效幫助瘦小臉、提拉下垂臉型，也能按壓到淋巴，幫助身體新陳代謝～

文／美人圈 圖／翻攝自디오데오、IG@sbsdrama.official、小紅書＠BOTHYOUNG宝诗嫣

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