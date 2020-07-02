《怪你過分美麗》秦嵐「通勤包」超幹練！5個同款上班族女孩必收

最近秦嵐因為在《怪你過分美麗》的穿搭爆紅，更有許多同款配件被扒出！以下就盤點5款，秦嵐在劇中的人氣通勤包款～每一款都實用又好看！

《怪你過分美麗》秦嵐同款包1

VALEXTRA Iside 黑色迷你手提包，NT$96,980

第一款就是今年出鏡率超高的Valextra！這顆包不只在《怪你過分美麗》中第一集就登場，今年韓國神劇《夫妻的世界》中金喜愛也有背過！這款包的設計是很簡約的梯形，所以看起來更加幹練，很適合上班族女孩！

《怪你過分美麗》秦嵐同款包2

Roger Vivier 花扣信封包 ¥ 13,700，約NT$57,185

以女鞋起家的Roger Viver，將品牌經典方釦設計搬上包款，更添加了各種花樣的水鑽，而這款信封包不只可以手拿，還附有細銀鍊，搭配上同色系的銀色皮革和水鑽，讓它奢華而不俗氣。非常適合出席重要場合時背！而且雖然是小包，但卻有兩層夾層，基本的皮夾、手機都可以裝得下！

《怪你過分美麗》秦嵐同款包3

Michael Kors Jolene Leather Small Saddle Bag，價格店洽

MK的馬鞍包剛推出時也很夯～這款馬鞍包的肩帶以拼接皮革製成看起來更有特色，圓弧形的底部也讓它看起來更可愛，很適合剛出社會的新鮮人！這款包型除了駝色之外，也有雙色拼接款，想要造型更活潑的女孩一定要試試！

《怪你過分美麗》秦嵐同款包4

YSL Classic Sac De Jour Nano In Embossed Crocodile-Embossed Matte Leather ，約NT$64,315

YSL這款風琴包很經典！秦嵐在劇中背的款式則是經典風琴包的變化款，以灰綠色搭配霧面鱷魚皮革材質，讓它整體穩重而不厚重，也很氣質優雅，完全符合秦嵐在劇中帥氣的形象！

怪你過分美麗》秦嵐同款包5

DIOR SADDLE 馬鞍袋，NT$105, 000

最後一款就是紅到不能再紅的Dior馬鞍包！秦嵐在劇中背的是很甜的粉色馬鞍包，但是搭上絲質西裝外套之後就變得可甜可鹽，完全是一款很百搭的包！Dior馬鞍包除了手提之外也可以搭配肩背帶，看起來會更減齡～如果想要走率性風格，像秦嵐一樣手提就ok！

文／美人圈 圖／翻攝自微博@电视剧怪你过分美丽、DIOR、YSL、Michael Kors、VALEXTRA、Roger Vivier

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