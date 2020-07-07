疫情後學會減法生活！放慢步調面對自己　跟不重要的人事物「斷捨離」

昨夜凌晨3點被一陣大雨吵醒，趁著睡意還未襲來，打給遠在美國加州的堂姊聊聊近況，她說：「我們竟然已經居家上班76天了...就算疫情結束，大家也都可能要過上俗稱新常態（New Normal）的生活」這個New Normal是永遠把人隔開的1.5M社交距離，或是永不取消的居家上班（WFH）模式，這些都尚未定論，但唯一能確定的是，所有人都因為這場流行病，改變了看待人生的方式，也對人生有了新想法。

一個人你都在做什麼？

過去這段期間，為了避免群聚感染，所有人都被迫學會待在家。無論是一個人在家，或是跟家人一起在家，我們多了很多時間跟自己相處，努力尋找一個人也能排解無聊的樂子。有些人再次拾起閱讀的樂趣，也有人在家裡找到了一塊能安心運動的小天地，或是乾脆躺在沙發上徜徉在追劇的愜意日常。可無論你選擇了何種方式排解無聊，儂編都想先恭喜你，你已經學會跟自己相處了！

究竟是「需要」還是「想要」？

「斷捨離」是這幾年夯到不行的反消費概念，殊不知我們竟然因為疫情，終於有機會實踐「減法生活」，重新審視這些堆滿臥室和儲藏室的戰利品，究竟是出於個人的「需要」還是「想要」。就舉儂編自己為例，因為少了赴約見朋友的場合，舒適的居家服和運動服，成為疫情期間出場率最高的單品，也學會不再喜新厭舊，嘗試去把衣櫥裡的舊衣重新Mix & Match，順便淘汰掉不必要的東西，同時也為看似不起眼的物品賦予第二生命，把錢省下來之後，還能把預算挪用到更具意義的事情上，例如：健康的食物、有趣的書...等，甚至是把心思放在投資理財上。

價值觀改變了嗎？

四月底正值疫情高峰，有幸採訪到一位難得在台灣的男明星，出於好奇我問了許多關於疫情的問題，從工作到生活鉅細靡遺，但最讓我印象深刻的是，他很開心現在能有機會放慢步調重新去認識自己，同時他也發現比起名與利，對於現在的他而言，健康和快樂才是生活上最應該追求的本質。透過這段無預警的假期，讓他有種返老還童的錯覺，也讓他開始更珍惜自己所擁有的一切。儂編最近也試著在抽離過去「衝衝衝」的生活模式，重新調整 Bucket List上的排列順序，發現我們其實....只需要陽光、空氣、水、食物和一點點的幸福，就足以支撐你、我過上健康快樂的人生。

現在最想見的人？

受到各地封城鎖國的影響，有的人被迫和相愛的人分隔兩地，也有人被逼著和不適合的人共處一室。先談談讓儂編比較有感的後者，過去或許因為各自忙碌，讓很多人只把親近的人當作室友，從沒有真正好好地去認識他。透過疫情終於有機會看到彼此最真實的樣貌，不僅是最基本吃喝拉撒睡的生活習慣，還有在困境面前，你最熟悉的他，究竟是選擇大難臨頭各自飛還是陪伴你一起學習相處與成長。在這邊沒有要Judge任何人，只是想提醒你，與其把新冠肺炎看作老天爺在2020年開得一個大玩笑，不如將它視為「替人生重新整理」的快捷鍵Ctrl+R，這樣才不負這段期間苦撐下來，始終保持樂觀和充滿希望的自己！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／IG@jeannedamas、@sabinasocol

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