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富豪線上買6200萬元巨鑽　佳士得珠寶網拍創天價紀錄

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▲▼佳士得網路拍賣史上最高價巨鑽 。（圖／翻攝佳士得IG）

▲佳士得紐約珠寶網上專拍端出顏色D、淨度VVS1的Type IIa 28.86克拉巨鑽，以約台幣62,310,000元成交，創下網拍珠寶最高價紀錄。（圖／佳士得提供）
 

記者陳雅韻／台北報導

如果要網購商品，超過多少元門檻會令你猶豫呢？因新冠肺炎攪局，原本不太可能出現在網路世界銷售的高價珠寶，也成了可能，佳士得（Christie’s）於紐約網上珠寶專拍端出網拍歷來最大顆的D色鑽石，且估價高達100萬美元（約台幣2946萬元），今傳出捷報，以2,115,000美元（約台幣6231萬元）成交，創下珠寶網拍歷史最高價紀錄。

▲▼佳士得網路拍賣史上最高價巨鑽 。（圖／翻攝佳士得IG）

28.86克拉巨鑽吸引亞洲與美洲買家出價達31次，最終以超過預期的天價拍出。（圖／佳士得提供）

佳士得端出的這枚巨鑽重28.86克拉，顏色D、淨度VVS1，且是含氮量幾乎無法測出的Type IIa鑽石，擁有最佳的透明度，是鑽石中最頂級的代表，吸引來自亞洲、美洲的收藏家網上出價達31次，最終締造網上拍賣珠寶的天價成交紀錄，顯見只要是優質的珍品，無論是實體或線上拍賣會，收藏家都樂於進場。

▲▼ 蘇富比拍賣 。（圖／公關照）

▲蘇富比剛落幕的現場直播藝術拍賣，由身處倫敦的拍賣官Oliver Barker遠距主持，總成交額逾10億元台幣，成交率93%。（圖／蘇富比提供）
 

蘇富比（Sotheby’s）剛落幕的現場直播藝術拍賣，由身處倫敦的拍賣官Oliver Barker遠距主持，接受紐約、香港及倫敦專家之電話出價，以及全球藏家網上競標，是一場真正多元互動的環球拍賣會，總成交額逾10億元台幣，成交率93%。而鐘錶品項交易也很熱絡，富藝斯（Phillips）以「名錶薈萃─日內瓦XI」打頭陣重新舉行現場拍賣，達到全數成交之「白手套」佳績，總成交金額近逼10億元台幣，當中鐘錶界聞人Jean-Claude Biver的PP（Patek Philippe，百達翡麗）私人珍藏玫瑰金型號1518腕錶飆破1億元台幣，刷新同型號版本的世界拍賣紀錄。

▲▼ 富藝斯PP 。（圖／公關照）

▲鐘錶界聞人Jean-Claude Biver交由富藝斯拍賣的的PP玫瑰金型號1518腕錶，以約105,770,000元落槌。（圖／富藝斯提供）
 

關鍵字：

佳士得, 蘇富比, 富藝斯
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