BALENCIAGA超夯襪套鞋升級！adidas找來「高飛」聯名逆天可愛

記者鮑璿安／綜合報導

BALENCIAGA（巴黎世家）Speed 系列運動鞋成為潮人必備單品，「襪套鞋」熱潮持續多年依舊不減，品牌也宣告此次夏季將推出2.0版本，迎來全新鞋底接縫設計，上腳更為舒適。與此同時，運動品牌adidas Originals也與經典迪士尼角色高飛聯名，於7月2日正式開搶！

▲ BALENCIAGA 超夯「襪套鞋」終於推出2.0版本，7月3日台灣開賣，NT$28,200元。（圖／品牌提供）

BALENCIAGA Speed 系列運動鞋是品牌經典單品，triple-arch三重拱的專利設計、3D針織襪式設計、重量極輕的鞋底以及線條流暢的造型，橫空出世便火紅至今。在眾多潮粉期盼下，Speed 2.0也悄悄公開，此次2020年夏季系列運用全新的接合模制鞋底提升了鞋底的靈活度，將穿著者的腳背和腳踝完全包裹起來，台灣預計7月3日上市，提供四色包括全黑色、黑白色、卡通粉色以及螢光黃。

▲adidas Originals與迪士尼經典角色高飛的聯名系列，（依序） NIZZA X Disney SPORT GOOFY NT$2,690；3MC NT$2,890；環保鞋款SUSTAINABILITY淨白系列NT$3,690起 。（圖／品牌提供）

同時間上市的還有adidas Originals與迪士尼經典角色高飛的聯名系列，推出NIZZA與3MC兩種鞋型，迷你高飛圖案佈滿鞋面，注入綠、藍、紅的配色方案十分活潑。然而洋溢童趣造型的同時，也有以環保為宗旨的Sustainability系列，70%的鞋面面料來自可回收材質，標誌性的外底則由來自橡膠樹的天然橡膠製品以及10%的廢舊橡膠製成。品牌也對廢舊鞋盒材料進行再利用，所以每款印刷圖案皆不同，增添潮流迷的收藏價值。

▲Nike Air Zoom Double Stacked ，以細長的女性專屬楦頭為靈感 。（圖／品牌提供）

話題性鞋款還包括Nike Air Zoom Double Stacked ，以細長的女性專屬楦頭為靈感，並借鑒了 Nike Air Zoom AlphaFly NEXT% 跑鞋的早期原型。此鞋的一大亮點是根據女性足部的壓力資料，分析出了女性足部落地力量最大的部位為前掌以及後腳跟處，因此在這兩處採用了堆疊式 Zoom Air 氣墊。無論在外觀、比例還是空氣動力學設計上都十分出彩。

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