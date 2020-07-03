韓國大創「皮克斯系列」實用小物超Q！叉奇透明雨傘、毛怪沐浴球粉絲必收

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@daisolife、takaratomy-arts.co.jp

韓國大創推出過很多可愛聯名商品，先前的小熊維尼系列就很受歡迎，這次則和迪士尼皮克斯合作，將著名動畫《玩具總動員4》、《怪獸電力公司》裡的人氣角色變成透明收納袋、錢包、杯子、雨傘等實用小物，每一款造型都超Q，粉絲們絕對不能錯過。

#收納袋&錢包

夏天常會去游泳、玩水，剛好適合攜帶防水材質的零錢包、收納袋，這系列以《玩具總動員4》、《怪獸電力公司》兩部動畫人物為主，推出兩款不同大小的透明收納袋，小的適合裝零錢，大的可以裝化妝品、雜物。

▲透明收納袋小型售價1,000韓元（約台幣24元）、大型售價2,000韓元（約台幣48元）。

除了透明款式，還有推出三眼怪、叉奇、火腿豬造型短夾，以及新角色兔崽子、鴨霸頭型的零錢包。

▲短夾、零錢包和收納袋售價皆為2,000韓元（約台幣48元）。

#抱枕&娃娃

這系列有推出多款抱枕、娃娃，可愛模樣抱起來超療癒，有大頭的款式，還有全身圓滾滾的《玩具總動員》和《怪獸電力公司》娃娃。

在 Instagram 查看這則貼文 다이소（@daisolife）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 25 日 下午 5:49 張貼

▲抱枕娃娃售價皆為5,000韓元（約台幣122元）。

#生活小物

想要實用一點的話，有兩款叉奇的透明雨傘圖案超Q，還有淺藍、深藍兩款素色雨傘，最近多變的天氣剛好很需要。

▲透明雨傘售價3,000韓元（約台幣73元）、素色雨傘售價5,000韓元（約台幣122元）。

家居小物系列有推出毛怪、大眼仔的沐浴球，可愛造型讓你洗澡時心情更愉悅。

▲沐浴用品售價2,000韓元（約台幣48元）。

#杯子系列

這系列還有多款杯子，從冷飲隨行杯到不銹鋼杯、馬克杯、杯墊都有，圖案全都色彩繽紛，難以抉擇要哪款。

▲隨行杯售價5,000韓元（約台幣122元）、透明杯售價2,000韓元（約台幣48元）。



▲馬克杯售價3,000韓元（約台幣73元）、杯墊售價1,000韓元（約台幣24元）。



喜歡《玩具總動員》的話，日本玩具T-ARTS即將在七月推出新的「玩具總動員運動系列」扭蛋公仔，有胡迪&叉奇跑步、巴斯光年扣籃、三眼怪滾球和鴨霸、兔崽子打乒乓球這五種造型，逗趣模樣又讓人想收全套了。這系列一個售價400日圓（約台幣109元）。

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