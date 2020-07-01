王淨經常「外出不鎖門」！用LONGCHAMP全新奈米包提醒自己帶鑰匙

▲王淨出席LONGCHAMP秋季新品發表會，分享夏天只要輕鬆涼快，什麼都敢穿！男友會不會管就不好說了。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供、記者王則絲攝

女星王淨以《返校》入圍台北電影節最佳女主角獎項，在臨近頒獎前夕，王淨搶先於今（1日）法國精品LONGCHAMP秋季新品發表會上亮相，被問及平日包包中的必備物品時，唯獨少了「鑰匙」這一項，才讓王淨不好意思的透露自己常忘記帶鑰匙，所以經常「外出不鎖門」，說完還緊張的補充：「當然今天開始都會鎖了啦！」剛好LONGCHAMP秋季新推出的「奈米包」特別適合拿來放鑰匙，不但時髦還能起到提醒的作用呢！

典禮前夕，王淨提到最近瘦了4公斤，並積極在進行每日3,000c.c.喝水計畫，沒有刻意減肥，只是想幫助排毒、調養出健康的身體，保養方面則是一直都沒有在偷懶的，典禮當天不特別要求自己，「只要漂亮就好」。

此外，王淨也表示最近於公於私都很忙碌，甚至完全沒有預想到入圍台北電影節這件事，接到電話的當下正在公園遛狗，內心滿是震驚與興奮。除了忙於接觸新劇組與準備下個作品，王淨也在努力學開車當中，同時也忙於幫家裡換上新風貌，開始種些綠色植物，剛好呼應了LONGCHAMP於今年秋季強調的「綠意傳承」主題。

王淨今日穿上了呼應主題的綠色印花洋裝現身，身上背著LONGCHAMP新推出的磚紅色與蜜糖色「奈米包」，以「雙包」撞色的搭配作為整身亮點。

這兩顆吸睛的「奈米包」為LONGCHAMP經典小羊皮摺疊包系列的最新包款「Le Pliage Cuir Nano」，此系列同時還增加了磚紅色、北歐藍、古董粉、蜜糖色、橄欖綠等搶眼新色，而備受消費者們喜愛的小羊皮後背包也在本季「長大」了，容量升級更實用。

▲Le Pliage Cuir Nano系列「奈米包」NT＄ 9,900、Le Pliage Cuir 系列後背包，NT＄17,400。



LONGCHAMP認為最能代表品牌的「綠色」象徵著不斷發展的創新與生機、永恆之美，也代表者活力與能量，於本季推出了「Green Light」限定色系列。王淨也提到對於顏色的喜好真的會隨著年紀改變，小時候熱愛粉色，國、高中時覺得黑色才帥氣，現在則是蠻喜歡綠色的，尤其是「墨綠色」、「卡其綠」的單品，在日常比較Outdoor的穿搭中經常出現。

▲Le Pliage Club 系列手提包(M)限定色，NT＄3,900。



本季也為去年5月登場時便引起風潮的字母「LGP」系列，一口氣推出多款手提包、肩背包、腋下包、甚至行李箱等配件，同時增加了黑色X海軍深藍色的配色。

▲LGP系列手拿包，NT＄4,900、LGP系列手提包，NT＄7,100。



▲LGP系列帶輪行李箱，NT＄7,800。

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