周杰倫搶戴11萬海軍藍帝舵表　搭法國老牌織帶氣質滿點

▲周杰倫搶先戴帝舵表BLACK BAY FIFTY-EIGHT（碧灣1958 型）海軍藍鍊帶錶，116,500元。（圖／翻攝jaychao IG）



記者陳雅韻／台北報導

周杰倫平日常在IG曬車與藝術品，這回終於秀他代言的帝舵表（Tudor）了，他搶先戴上品牌年度首發的BLACK BAY FIFTY-EIGHT海軍藍鍊帶錶，面盤與錶圈全換上的新色，發想自1969年推出的一款藍色潛水錶，70年代因錶款受法國海軍採用而打開知名度，逐漸成了品牌的代表色「帝舵藍」，新錶擁有39毫米錶殼，是一款男、女都能駕馭的運動錶。

▲帝舵表BLACK BAY FIFTY-EIGHT（碧灣1958 型）推出海軍藍鍊帶款，116,500元。（圖／帝舵表提供，以下同）

BLACK BAY FIFTY-EIGHT海軍藍腕錶除了周杰倫所戴的鍊帶款，另外推出藍色輕柔觸感錶帶與飾有銀色緹花織紋錶帶款式，帝舵表特別強調錶帶出自150年歷史的法國Julien Faure家族企業，仰賴19世紀緹花機編織出高品質織帶，雙方已有10年的合作情誼。

▲帝舵表BLACK BAY FIFTY-EIGHT海軍藍腕錶織紋錶帶共有2款設計，各106,500元。



藍色的確為運動錶帶來優雅氣息，雷達表（Rado）今夏為熱賣的Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕錶增加藍色款式，帶有漸層藍色面盤搭配同色系的內傾式高科技陶瓷錶圈，以及覆有Super LumiNova®夜光塗層的金色箭型指針、金色時標，成功聚焦。

▲雷達表Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕錶，80,400元。（圖／雷達表提供）

