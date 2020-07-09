「隱形荷包殺手」讓你變月光族！戒掉8種額外花費　輕鬆多存上萬元

疫情還沒結束，是不是該趁這機會，把機票錢還有其餘瑣碎的費用給存起來啊！相信很多人常常在月底發現自己變窮光蛋，慘到差點沒飯吃？到底為什麼呢？相信改變生活中這8大常見花費，就離你的「一桶金」不遠啦～養成良好儲蓄習慣的第一步，別以為「存錢」就代表放棄享樂？只要夠精打細算，即使是努力實踐存大錢計劃，也一樣可以開心過日子！

儂編在這偷偷教個小撇步，先準備一個新的戶頭，來當成自動儲蓄帳戶！當你每個月的薪水匯進你的戶頭時，直接讓銀行幫你固定一部分的薪水，這樣你想買東西也能有所節制啦！當然存錢最重要的還是要懂得記帳，才能了解那些是額外的花費，這樣也就可以有辦法避免，還能存大錢呢！

1.戒掉那些「不健康」的生活習慣

不健康的東西第一直覺很多人都會想到是「菸」，沒錯！菸的確是非常花錢且傷身的東西，如果有抽菸又想省錢的人，你的第一步一定要先戒掉這額外的花費！現今一包菸的價格落在$60至$100不等，少抽一包香菸就多了一頓吃飯的錢！一個月也能省將近2000元了呢！當然酒跟飲料也不例外，又貴又傷身（每次想開喝錢包都在哭泣），還是多喝水，省錢又健康！

2.節省餐費

辛苦了半天，可能很多人都想說午餐吃好一點也沒關係，但一個月這樣算下來是不是多了太多開銷？現今外食族一頓餐費落在$50至$200左右，假設每月20天在外用餐，而每餐以$100計算，一個月下來光午餐就已經花到$2000，還不包括早餐及晚餐在外的花費呢！小資女們這時是不是該考慮帶個便當呢，自己製作的便當不但能省下不少開銷，還能吃得健康讓人安心！

3.戒下午茶和點心花費

相信各位燒腦的上班族們，很常在煩悶的午後時光，覺得嘴特別癢特別渴想吃點東西！而且近期外送又特別方便，但像儂編一樣很省的你，一定會發現外送服務所提供的餐點都會貴上許多，常點下來100塊絕對跑不掉！若每周都跟著同事們訂2次下午茶外送的話，每月下來也要將近$1000（多嚇人的花費）！若是想果腹，也可以在家準備些水果、果乾或餅乾等，絕對便宜健康，也一定能省下將近2/3的錢！

4.限制治裝費用

不得不承認，每每逛街完，手上便會莫名其妙地多出不少袋的衣服！其實很多人都能懂衣服的淘汰率很高，流行每年都在變，若翻翻你的衣櫃，一定會發現很多衣服都已經不怎麼穿了！但又想想那些不穿的衣服都是曾經用自己的血汗錢所買的，要是儂編也會捨不得丟！那為何不減少購買呢？若是有重度購買慾的人，不妨嘗試以「一季」代替「一個月」為單位！若是平均每次的治裝費落在$500至$10000，相信儂編，你每個月絕對能省下不少錢能吃吃喝喝呢！光想到能存下一大筆費用，就為自己的荷包感到開心～

5.減少染燙髮和其餘美容次數

變美是任何女生必備的秘密武器！不管是染髮燙髮、臉部美容、全身SPA，還是做美甲等等，俗話說：「女人的錢最好賺！」看到這是不是有種莫名的認同感啦～若是真想存錢，奢侈的保養可得忍一下了，光是這每一項保養下來，各個都要$500至$10000多了，多麼驚人的費用！就以染髮來說，只要去趟美髮店，洗+剪+護髮等等保養一定少不了，再加上染髮，這樣一次的費用$3000絕對跑不掉！而且若是出現布丁頭一定還會想重染，與其這樣反覆花錢，還不如反璞歸真變回黑髮，就能少去這一大筆費用了呢～當然儂編知道愛美的妳可能回不去黑髮，若是自己買$100至$500的染劑染，也一樣能省超多的錢！

6.搭大眾運輸戒搭Uber和計程車

每每趕時間或下班太累時，可能常常不經意按按手機叫個Uber，或是揮揮手叫個計程車偷懶一下對吧！但這一趟花下來，相信也都是平時搭大眾運輸費用的2倍以上呢！通勤族的你，現今悠遊卡的優惠那麼多，不是一個月只要$1280，公車捷運隨你搭，不然就是累計優惠的方式，都是很好的省錢方式！而有交通工具的你是不是常習慣依賴它呢？明明只是去家附近買個東西，卻想偷個懶騎車去！改改這偷懶的行為吧～散個步走走路不但能減肥，還有助於身體健康促進血液循環！最重要的還能幫你省下加油錢呢！

7.換個聚會或約會的方式

平時跟好朋友們聚餐的你，是不是一個月下來，可能會花超過$1000的社交費呢！或著與自己心儀的另一伴，又是驚喜禮物約會的，花費一定更可怕！可以試試在家自己準備下午茶，或是和另一半一起早起做早餐～這樣一來也不用為了省錢，而捨棄和朋友交流的時間，偶爾換個聚會的方式，也增添我們生活的樂趣！

8.加薪先別花掉！存下來當作投資基金

如果在工作表現優異，並且很幸運地得到老闆的加薪，小資族們，先別太開心急著把這筆錢拿去吃大餐慶祝花掉了！把增加的薪水當作你每個月的儲蓄，存起來吧！到時這筆錢可就是你未來的投資理財基金呢！

編輯整理：路雯涵

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