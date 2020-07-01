周華健之子爆「老爸常偷穿我衣服」　合作温貞菱竟變開車教練

▲温貞菱、周厚安演繹FENDI 全新California Sky 系列 ，透露新戲《斯卡羅》拍攝趣事。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI 與藝術家Joshua Vides合作打造全新California Sky 系列 ，於今（1日）請到藝人温貞菱、周厚安現場演繹，合作新戲《斯卡羅》的兩人經歷長達4個多月戶外拍攝，才終於齊聚時尚場合。温貞菱也順道自爆拍攝趣事，因為自己駕駛技術不佳常被周厚安鞭策：「他是很好的開車教練。」

▲温貞菱、周厚安主演新戲《斯卡羅》結下好感情，温貞菱穿着連身洋裝 NT$137,000，搭配漸層設計Baguette NT$109,000。（圖／品牌提供）

温貞菱、周厚安主演新戲《斯卡羅》，歷經4個多月拍攝，幾乎都在屏東山區完成，這回齊聚FENDI為California Sky 系列站台，顯然兩人膚色還沒白回來，温貞菱也表示很久沒有購物，這次看到一堆新品的確點燃購物慾，「度假最必不可少的就是墨鏡。」才剛說完就和周厚安默契選到同款單品，兩人好交情不僅於此，温貞菱透露合作時最有趣的事情，就是自己剛考到駕照還不太會上路，但是在拍片時開到蜿蜒山路之上，還好有周厚安在旁3秒一次鞭策指導，讓她能夠迅速上手，成功擺脫新手架勢身份。

▲周厚安透露和老爸周華健互穿對方衣服已成慣例，周厚安穿着設計外套 NT$74,000，搭配腰包 NT$43,500。（圖／品牌提供）

周厚安身為星二代周華健之子，會不會和老爸互換衣服穿？周厚安笑場表示：「以前為了裝『熟』，都會偷穿爸爸衣服，看起來比較成熟，不過好玩的是我爸也會偷穿我的，這樣看起來比較年輕。」此次周厚安穿著California Sky 系列短袖襯衫搭配外套，最大亮點就屬宛如麥克筆的童趣筆觸瞬間帶出度假風格，這也讓兩人放話，疫情趨緩之後想要出國或是到海邊走走，不過短期無法實現，只能穿著系列單品暫時療癒身心。

▲藝術家Joshua Vides與FENDI合作系列單品，（依序） 太陽眼鏡NT$16,970；Baguette NT$100,000 。（圖／品牌提供）

温貞菱、周厚安這回穿著視覺藝術家Joshua Vides與FENDI合作系列單品，經典元素包括招牌的麥克筆筆觸，又加上天藍色和紫藤色的點綴，展現完美度假風情。像是温貞菱以連身洋裝搭配漸層設計Baguette，都能見到各種錯視效果、陰影細節、花朵圖案及重新詮釋的 FF logo 花紋。





▲Brunello Cucinelli 夏季粉色烏干紗襯衫NT$72,500；長版襯衫NT$65,100。（圖／品牌提供）

同樣洋溢濃厚度假風情的還有「喀什米爾之王」義大利時裝品牌Brunello Cucinelli，本季以極簡主義為體，在服裝的元素上展現純粹與輕盈，一系列具透明感的烏干紗、喬其紗的絲質女裝單品，呈現女性專屬的柔美特質。夏季色系及低飽和透明感色系，烏干紗輕薄質地卻帶有硬挺的效果，多層次穿搭依然保持服裝的通透性，營造出十足的空氣感；搭配像液體般光滑柔軟的Nappa皮革或自然紋理斜紋布製作的立體剪裁褲裝，平衡上身柔美的女性氣質，和諧卻不過於衝突，在男性與女性風格之間達到完美平衡的美感。

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