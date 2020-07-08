學主子伸懶腰竟能瘦身？日本爆紅「貓式減肥法」　3步驟一個月就見效

總是想瘦身卻討厭流汗嗎？貓奴們 ~ 不如學學妳家的貓主子這樣動！伸個懶腰打個哈欠就能瘦身？日本綜藝節目曾介紹近年超夯「貓式減肥法」，有著瑜珈的塑身效果，又能練到核心腹肌，每天10分鐘，網友實測1個月竟能大甩4公斤！

和貓主子學瘦身！

儂編要融化了啦～對於貓奴們來說，除了主子的粉紅小肉球讓人傾心，貓咪午後打呵欠、伸懶腰的萌姿更是能療癒奴才們一整天的辛勞！不過妳可曾想過，貓咪屁股翹高高的伸懶腰動作套在人身上其實也能瘦身嗎？日本節目就曾報導，近年超夯的「貓式減肥法」，有別於一般的瑜珈流程，以循環運動的模式操作，甚至實際找日本女星測試，竟然不需節食亦可一個月瘦4公斤！超驚人的效果讓儂編也想陪貓主子們動一動了啦～

第一步：放鬆拱背

如同妳所見，這個減肥方法是源自於瑜珈中的貓式，其動作就像貓咪伸懶腰的模樣，因而獲得此名著稱，而這看似簡單、不費力的動作，不僅可以放鬆緊繃的肩頸、腰椎，同時還能刺激荷爾蒙腎上腺素分泌，持續運動便能有效消耗卡路里！而執行貓式減肥法，首先第一步可以找個舒適的空地，床面、瑜珈墊皆可，接著四肢著地呈趴臥姿式，切記手臂與地面要垂直，過程中搭配呼吸、不可彎曲手臂才不會受傷喔～

第二步：頸椎延展

接著第二步，藉著呼吸頻率以腹部施力，讓腹部形成凹陷狀、同時背部拱起，這個動作可以停留個10秒後放鬆。藉由腰部核心施力可以鍛鍊到腰間曲線，運動的過程中妳也會感覺臀部、下肢緊緊的，只要持之以恆並掌握動作精準度，妳會發現一周後游泳圈就有明顯改善。

第三步：撒嬌翹臀

第三步，隨著呼吸吐氣的規律，順著身軀起伏妳可以慢慢凹腰、同時將骨盆翹高，記得身體要維持S弧形，頸部微微向上抬、眼睛直視前方，維持3-5秒後放鬆 ~ 這三步一組的貓式瘦身運動每天可以循環做個10次，不僅能舒展久坐一天的緊繃腰椎，大腿內側的線條也能一同帶到喔 ~

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／catpose yoga、Jana Horáčková、Mel Cat、pinterest

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