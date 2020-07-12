夏天快用「柑橘調香水」消暑！6個推薦款一噴體感溫度瞬間降五度

在歐美人的眼中，夏天的模樣是有著暖陽灑在窗台，陣陣暖風中還夾著清澈花香，噴上香水點綴，還有種愜意浪漫滋味；不過在台灣，夏天卻充滿著烈日與西北雨，悶濕的氣候讓身上的香水味總是一到下午就變質，木質調、濃郁花香更顯得有些膩口！

今年，想為夏日解解暑，不如先換換妳的香水味！6款夏日消暑「柑橘果香調」香水推薦，一噴讓妳體感溫度瞬間降5度！

CHANEL香奈兒 Chance邂逅女性淡香水

對比香奈兒過往的香水系列，Chance或許是最平易近人且適合少女的香氣！香奈兒女士（Coco Chanel）曾說過 “Chance is my soul.”調香師以Chance香水圓弧、俏麗亮彩的形式展現年輕人勇敢、熱情、好幻想的特質。其中以柑橘果香為主調的這款邂逅女性淡香水，澄橘色的外型帶有清澈果香，些許花香鋪陳讓氣息充滿驚喜，很適合海邊戲水時使用呢～

Dior香氛世家 漫步曠野香氛，125ML，NT$7,250。

Dior香氛世家也是儂編近期相當喜愛的香氛系列，以旅行時的邂逅為靈感來源的它，每一款香氣不僅充滿著異國花園的想像，細細品味，有時候還能發現調香師藏在裡頭的小故事！至於這款漫步曠野香氛所展現的，便是義大利帕納瑞亞島上的夏日美景，暖暖的海風襯著艷陽下的礦石氣息，一點點花香、柑橘果香與岩玫瑰的香氣瀰漫，讓人彷彿置身童年的愜意時光。

嬌蘭 花草水語 日光澄香淡香水ORANGE SOLEIA，75ml，NT$3,050。

儂編喜歡夏天的原因，正是著迷於那一杯杯沁涼、舒心的現打鮮果汁，一點點酸味湧上心頭，啊 ~ 連心情都跟著蕩漾！若妳也同樣迷戀果香的酸甜滋味，那麼妳不能不認識嬌蘭花草水語系列！別於一般的花果調香水，這款今年夏季限定的日光澄香淡香水將調性著重於西西里柑橘的酸澀，些許血橙的清香與薄荷的涼感相襯，讓它聞起來就像現採水果一樣多汁又消暑。

BYREDO 巴勒莫淡香精，100ml，NT$7,000。

想到BYREDO，腦裡就會浮現一張滿是註解的世界地圖，總是以旅行為核心意念的它，每一款香味都充滿記憶點。這款以義大利歷史建築西西里首府巴勒莫為啟發的同名香水－巴勒莫淡香精，用濃厚的佛手柑柑橙香舖陳，搭上苦橙的清爽氣息，些許麝香收尾讓香氣爽朗卻不輕浮，完美體現義大利那簡樸的文化風氣，而它更是創辦人 Ben Gorham 唯一穿在身上的香氣。

LOUIS VUITTON LE JOUR SE LÈVE破曉，NT$9,200

迎接夏天的第一道屬光總是讓人記憶猶新，明朗、舒暢的暖意撒上肌膚，讓人連作夢都會嘴角上揚～而總是能把季節美景的精髓融入調香中的LOUIS VUITTON，這款猶如第一道曙光的柑橘香氛LE JOUR SE LÈVE，以充滿陽光氣息的柑橘，揉合雙瓣茉莉花的芳香，韻調中若隱若現清新黑加侖子味，使香氣就像破曉般充滿無限想像。

Hermès愛馬仕 Eau des Merveilles 橘采星光女性淡香水

愛馬仕橘的誘惑讓每個女人一一沉淪，不只皮件，愛馬仕在調香方面也秉持著精品的精神從外型設計到前、中、後調的鋪陳，每一個巧思都看的到百年經典的靈魂，2004年愛馬仕以陽光下的燦爛滿天星光為概念，創造了這款Eau des Merveilles橘采星光香水，充滿泡泡的水晶球中藏著甜甜柑橙果香與檸檬的酸澀，尾韻透出的木質香又讓香氣穩重且性感，相當值得香迷們在夏日收藏。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／millerharris.com、vsco.co

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