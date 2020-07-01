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2020開架保養品熱賣排行榜Top 10　溫和型清潔、卸妝大爆賣

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▲2020上半年開架清潔保養品熱賣排行Top 10。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Tomod's 指出2020上半年開架保養品，受到疫情影響讓溫和型清潔洗卸產品大熱賣。（圖／翻攝IG@aoihamada、品牌提供）

記者張毓容／台北報導

2020年已經過了一半，許多品牌、店鋪紛紛整理出上半年的熱賣排行榜，日系藥妝店Tomod’s就公開2020上半年的10大熱賣保養品，其中因受到新冠肺炎影響，每天長時間戴口罩，許多人都有過敏、冒痘等肌膚不適狀況，使得主打溫和無添加的清潔洗卸產品大受歡迎，暢銷程度甚至贏過面膜，成為排行榜主力。

▲2020上半年開架清潔保養品熱賣排行Top 10。（圖／品牌提供、翻攝IG）

Top 5：森田藥粧 深層卸妝棉，48片，NT$139。

以面膜紅到海外的森田藥粧，除了各式面膜外，這款卸妝棉也是眾多網友好評熱推的產品之一。其富含玻尿酸，讓卸妝後肌膚零負擔，且只需輕輕一擦，即可將口紅、眼妝輕鬆卸去。

▲2020上半年開架清潔保養品熱賣排行Top 10。（圖／品牌提供、翻攝IG）

Top 4：我的心機 高效安瓶EX彈潤緊緻面膜，4入／盒，NT$299。

我的心機安瓶系列面膜備受好評，是美妝版上常被熱推的人氣面膜，而這款彈潤緊緻面膜添加極效濃縮緊實滋潤複方，可滋養浸潤肌膚、並提高肌膚保水力與防禦力，維持緊實、細緻肌膚狀態。

▲2020上半年開架清潔保養品熱賣排行Top 10。（圖／品牌提供、翻攝IG）
Top 3：Mutenka 無添加綿密洗顏乳，180g，NT$100。

Mutenka 無添加綿密洗顏乳不含香料、著色劑及防腐劑等添加物，細緻綿密泡沫可溫和洗淨臉部肌膚，清爽不黏膩，洗後不乾澀，低敏感成份不僅適合全家大小使用，敏感肌也可安心使用。

▲2020上半年開架清潔保養品熱賣排行Top 10。（圖／品牌提供、翻攝IG）

Top 2：巴黎萊雅 溫和眼唇卸妝液，125ml，NT$299。

巴黎萊雅溫和眼唇卸妝液可說是開架最夯的眼唇卸妝產品，能輕鬆快速卸除防水持久型眼彩和唇彩且不熏眼，連敏感肌也適用，是許多人手邊必備的眼唇卸妝液，不打廣告也一直默默熱賣。

▲2020上半年開架清潔保養品熱賣排行Top 10。（圖／品牌提供、翻攝IG）

Top 1：Pharmaact zero 無添加潔顏乳，130g，NT$135。

第一名則是由主打零添加防腐劑色素與香料的Pharmaact zero無添加潔顏乳拿下，不僅有著細緻綿密的泡沫，洗後不緊繃或乾澀，味道也清新宜人，深受許多網友喜愛，被讚是人人家中必囤貨的洗面乳。

▲2020上半年開架清潔保養品熱賣排行Top 10。（圖／品牌提供、翻攝IG）

而Top 6～Top 10中還有2款很適合外出旅遊或很累想快速卸妝時使用的卸妝棉，包含擁有許多愛用者的「Biore深層卸妝棉 攜帶包」、從日本紅到台灣的「碧菲絲特毛孔即淨卸妝棉」分別拿下第六、第七名；而第八和第十名則是兩款清潔用品「洗顏專科 超微米潔顏乳（新升級）」和「日本獅王沛醫亞淨痘調理洗面乳」；深受小資族熱推的平價濕敷神水「Imju薏仁清潤化妝水」則是拿下第九名。

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關鍵字：

保養, 護膚, 保養品, 藥妝店, 日系藥妝, Tomod’s, 排行榜, 銷售排行, 熱賣, 清潔, 卸妝, 潔顏, 洗臉
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