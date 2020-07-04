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《美少女戰士》婚紗讓妳圓夢！穿上水手服華麗蓬裙　嫁給燕尾服蒙面俠

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編輯／Emily　圖／翻攝自mariarosa.co.jp、kuraudia.co.jp

許多女孩小時候都夢想變成《美少女戰士》，而現在居然有機會圓這個夢了！日本官方選在月野兔生日（6月30日）宣布「美少女戰士婚紗計畫」，與婚紗品牌MARIAROSA合作，推出多套以卡通中角色服裝為靈感設計的婚紗，看到水手服變禮服也太華麗，穿上它們結婚更是美夢成真。

▲美少女戰士婚紗。（圖／翻攝自mariarosa.co.jp）

《美少女戰士》的標誌性服裝絕對是水手服，這套婚紗保留了它的深藍領子、裙襬以及紅色蝴蝶結，搭配蓬蓬的白紗裙好夢幻，還可以讓新郎穿上「燕尾服蒙面俠」西裝搭配。

▲美少女戰士婚紗。（圖／翻攝自mariarosa.co.jp）

▲美少女戰士婚紗。（圖／翻攝自mariarosa.co.jp）

水手服婚紗也有全白款式，上面的領子可拆下來變平口禮服，繡滿銀色月亮、星星的裙襬超仙氣。

▲美少女戰士婚紗。（圖／翻攝自mariarosa.co.jp）

全白的婚紗禮服更唯美，一套是仿造希蕾妮蒂公主的服裝製成，泡泡公主袖配上高腰設計，優雅有氣質。另一套也在卡通裡出現過，白色薔薇花朵排成的一字領華麗又浪漫。

▲美少女戰士婚紗。（圖／翻攝自mariarosa.co.jp）

▲美少女戰士婚紗。（圖／翻攝自mariarosa.co.jp）

覺得白色很單調，有彩色的禮服可以選擇，粉紅渲染漸層色婚紗結合了「內部戰士」水星、火星、木星、金星的代表色，繽紛色彩超迷幻。

▲美少女戰士婚紗。（圖／翻攝自mariarosa.co.jp）

白色蕾絲平口配上藍、綠、紫色漸層裙襬，設計靈感來自「外部戰士」天王星、海王星、冥王星、土星，深沉配色具有神秘感。

▲美少女戰士婚紗。（圖／翻攝自mariarosa.co.jp）

還有一款搶眼的黃配紫禮服，則是仿造卡通中貓咪露娜變成人型的服裝，跟卡通比對一下真的神還原！喜歡《美少女戰士》的粉絲看了好心動，這系列預計8月起於日本官網接受預訂。

▲美少女戰士婚紗。（圖／翻攝自mariarosa.co.jp）

除了《美少女戰士》婚紗，經常推出迪士尼公主婚紗系列的日本品牌KURAUDIA，則是與知名攝影師蜷川實花合作，將她獨特的繽紛、迷幻風格，搬到婚紗禮服上，這系列婚紗顏色鮮艷，布滿各種花朵圖案，看起來超級夢幻，比一般白紗更有特色。

▲美少女戰士婚紗。（圖／翻攝自mariarosa.co.jp）

▲美少女戰士婚紗。（圖／翻攝自mariarosa.co.jp）

►《美少女戰士》甜點系飾品降臨！水手服蝴蝶結糖果、貓咪馬卡龍美翻

►「美少女戰士透明傘」還原華麗權杖！夢幻粉紅漸層　雨天直接變身月光仙子

關鍵字：

美少女戰士, 婚紗, 禮服, 白紗, 日本, 水手服
fashion.net

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