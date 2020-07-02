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疫情期間最療癒色彩！MOSCHINO早春藏洋蔥，經典小熊驚喜變裝

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記者鮑璿安／台北報導

疫情時期全球人心惶惶，MOSCHINO創意總監Jeremy Scott藉此為2021早春系列賦予「色彩、活力與積極」，不僅運用經典的波卡圓點圖案產生大膽色彩變換，連泰迪熊都換上義大利國旗色彩新裝，一躍而上機車包、外套、洋裝等單品，讓人光是看到就能充分療癒身心。

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲「色彩、活力與積極」是MOSCHINO 2021早春系列宗旨，波點與笑臉圖案帶給世人歡樂 。（圖／品牌提供）

「色彩、活力與積極」是MOSCHINO 2021早春系列宗旨，也是創意總監Jeremy Scott為了在此非常時期療癒身心的管道，放眼本次系列，最顯著的就屬經典波卡圓點圖案，忽大忽小呈現在長裙及迷你裙上，以大膽明亮的色彩碰撞，復古之餘又出乎意料。另外也不能缺少「笑臉圖案」，是設計師Jeremy Scott大愛的元素，也是快樂的最佳解藥，可在外套、洋裝和運動衫上發現笑臉圖案的俏皮身影，巧妙呼應本季活力主題。

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲MOSCHINO經典小熊換上義大利國旗 。（圖／品牌提供）

配件方面，系列中推出了獨特機車包，印有色彩繽紛的草圖，與品牌標誌性的金色鏈條相互映襯，為整體增添奢華度；手繪效果雙問號與花卉圖案則保有品牌特有的記號。最具代表性的泰迪熊更在本季穿上義大利國旗色彩的服裝，紅、白、綠一字排開，更具辨識度。

事實上身在洛杉磯的Jeremy Scott因為擔憂遠在義大利的同事，將這些經典元素匯集於此，皆是對義大利的致敬與想念，同時也回顧Jeremy Scott 首次擔任Moschino創意總監的過往歷程，最具代表性的口號「我不會說義大利語，但我確實會說Moschino」則融合義大利國旗重現於系列中，讓本季單品更有收藏價值。

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲FENDI 。（圖／品牌提供）

▲視覺藝術家Joshua Vides與FENDI合作California Sky 系列單品，打造蔚藍天空。（圖／品牌提供）

不光是MOSCHINO以疫情時期帶給人們活力與積極為出發點，視覺藝術家Joshua Vides與FENDI合作California Sky 系列單品，經典元素包括招牌的麥克筆筆觸，又加上天藍色和紫藤色的點綴，展現完美度假風情。主要採用輕盈感十足的布料，從街頭流行的尼龍風衣、壓花圖案騎行短褲、簡約針織衫和印花牛仔褲，到奢華的輕盈皮草外套和開襟衫以及多款使用泡泡紗緹花布料精心打造的優雅晚裝。在海灘度假時，除了海灘裝和運動裝，還能搭配卡夫坦長衫和絲綢襯衫裙，展現出活力十足的氛圍，同樣帶給大家滿滿正能量。

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關鍵字：

MOSCHINO, Jeremy Scott, 2021, 早春, 義大利, 疫情, 武漢, 肺炎
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