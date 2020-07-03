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PRADA輪胎鞋躋身「小白鞋」排行榜　2020年必敗款還有這些

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▲PRADA輪胎底皮革球鞋仔細看，黃、白光源下亮面漆皮質感都超高級。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／綜合報導

一年四季都不退流行的「小白鞋」，鞋櫃裡有幾雙都不嫌多，那麼2020年時尚圈又新增了哪些值得入手的必敗款呢？如果你也正在尋覓一雙小白鞋的話，不妨參考以下的選擇：

＃PRADA輪胎底皮革球鞋

PRADA的輪胎底球鞋從早先推出過的輪胎大底鞋款衍伸而來，較為陽剛、個性的設計其實很挑人駕馭，今年春夏PRADA便把此概念運用到了帆布鞋上，推出了輪胎底帆布鞋，尤其是「奶茶色」款式瞬間形成了熱潮。

▲PRADA輪胎鞋。（圖／記者王則絲攝）

▲PRADA輪胎底皮革球鞋，NT＄23500。（圖／記者王則絲攝）

接著PRADA又將其改造，不僅加碼推出了皮革鞋面材質，還將原先的經典絹印三角標誌LOGO改採先進的微型注射技術，打造出不一樣的質感。上方影片中可以看到這雙純白的皮革輪胎底球鞋，搭配上黑色大LOGO，簡約大器風格不管怎麼搭都好看。

＃MICHAEL KORS老爹鞋

白鞋的種類中有一部分也囊括了「老爹鞋」，也是許多女孩尋找的目標，今年夏天MICHAEL KORS便推出了這款拼接粉色與米白色的老爹鞋，由不同的材質交織而成，柔軟的氣墊穿起來相當舒服之外，還可同時達到增高效果，以下看到超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）在形象廣告中親身示範。

▲小白鞋。（圖／翻攝自官網）

▲小白鞋。（圖／翻攝自官網）

▲粉色拼接老爹鞋， NT$ 9,800。（圖／品牌提供）

＃Alexander McQueen

Alexander McQueen的厚底白鞋一直以來都備受明星、時尚網紅的歡迎，是街拍照中最常見的單品之一，經典不退流行。

▲小白鞋。（圖／翻攝自官網）

＃GOLDEN GOOSE

而這看似不起眼的星星白鞋，不只是備受歐美時尚部落客推崇，天后蔡依林、韓星孔劉⋯⋯也都曾於私服穿搭中出現過，品牌全名為Golden Goose Deluxe Brand，簡稱「GGDB」，刻意的污漬、仿舊處理為其最大特色，因此也有著「髒髒鞋」、「小髒鞋」的稱號，非常獨特、好看。

▲小白鞋。（圖／翻攝自官網）

▲小白鞋。（圖／翻攝自官網）

▲「GGDB」經典小白鞋，又被稱作「髒髒鞋」。（圖／翻攝自IG@goldengoose）

＃Acne Studios

瑞典小眾品牌Acne Studios的「方塊笑臉」標誌最廣為人知，除了包款十分受歡迎之外，潮人們更不能錯過他們家的鞋款，新穎的設計總是能走在潮流前端，如果你想找的是「白色老爹鞋」的話，可以考慮看看。

▲小白鞋。（圖／翻攝自官網）

▲小白鞋。（圖／翻攝自官網）

▲米白配色老爹鞋420歐元、魔鬼氈小白鞋320歐元。（圖／翻攝自ance studios官網）

＃VEJA

被梅根一穿而爆紅的VEJA小白鞋，到現在依然非常搶手，同系列也還有別的顏色可挑選，VEJA大部分鞋款價位約落在4,000～5,000台幣左右，比起梅根平日的行頭，算是非常好入手了！

▲小白鞋。（圖／翻攝自官網）

▲小白鞋。（圖／翻攝自官網）

▲被梅根一舉穿紅的VEJA小白鞋。（圖／翻攝自IG@kensingtonroyal、VEJA官網）

►與球鞋一同登場！AIR DIOR成衣系列「全品項售價公開」　7月8日限量開賣

►許光漢搶下PUMA品牌大使！最新「陽光帥照」大秀緊實腿部肌肉

關鍵字：

小白鞋, PRADA, 輪胎鞋, 老爹鞋, MK, Michael Kors, 潮鞋, 潮流
fashion.net

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