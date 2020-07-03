BLACKPINK把韓服穿出性感潮味！Jennie、Rosé同款最便宜千元可入手

編輯／Emily 圖／翻攝自YouTube@BLACKPINK

韓國女團BLACKPINK帶著新歌〈How You Like That〉回歸，新歌MV中眾多造型都引發熱烈討論，想扒出各種同款服裝。其中成員們穿著的一款改良式韓服超級吸睛，傳統韓服經過改良，居然也能變得時尚又性感，而它們是出自韓國小眾品牌Danha。

BLACKPINK新歌〈How You Like That〉MV當中，成員們造型變不停，每一款都超華麗。而其中Jennie換上短髮造型時，身穿一件粉紅色花朵圖騰上衣，造型獨特可愛。Rosé則是穿上粉嫩色系的平口圖騰上衣，搭配黑色透視罩衫，仔細看會發現，這兩套服裝都是韓服改良，保留了韓服的特色，但變成短版新潮設計，露出小蠻腰、展現性感。

原來Jennie和Rosé的兩套服裝是出自韓國品牌Danha，這品牌專門推出改良式韓服，用新潮的配色、版型，讓傳統服飾變換出新造型，像透視材質布料現在都很流行，平口也是年輕人喜愛的款式。Jennie身穿的粉紅上衣售價約台幣12,557元，Rosé的平口上衣售價約台幣3,436元、黑色透視罩衫售價約台幣21,247元。

在 Instagram 查看這則貼文 단하（@danha_seoul）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 30 日 下午 10:09 張貼

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除了韓服造型很亮眼，MV當中成員們有一套造型是黑色系的禮服，看起來就像暗黑天使，華麗又有神秘感，其中Lisa的黑色亮片背心禮服，是出自Celine 2020春夏的高訂系列，Jennie身穿的泡泡袖長禮服，則是Chanel 2020春夏高訂系列。

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