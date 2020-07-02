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痘痘、粉刺狂冒心情差！網激推「抗痘神器」，還你乾淨臉龐

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▲▼網激推「抗痘神器」，還你乾淨臉龐 。（圖／翻攝自IG）

▲潮濕高溫再加上長時間戴口罩，痘痘粉刺連女星都避不了。（圖／翻攝自IG/nanaouyang）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

夏季炎熱潮濕，居高不下的氣溫，加上紫外線與空污雙管齊下所引發高出油、出汗量，導致毛孔阻塞、粉刺及痘痘的問題層出不窮。時序進入盛夏，加強防曬美白之餘，首重清潔，去油抗痘是當務之急。

▲▼ 網激推「抗痘神器」，還你乾淨臉龐 。（圖／品牌提供）

Melvita 薄荷平衡調理角質面膜，75ml，1,480元。

延展性滑順的纖維泥質地，天然的保濕力與溫和的潔淨力，吸附油脂同時絲毫不緊繃刺激，調理後肌膚細緻、水潤不泛油光。

▲▼ 網激推「抗痘神器」，還你乾淨臉龐 。（圖／品牌提供）

NARUKO 茶樹速淨搖搖卸妝水，190ml，329元。

專為油痘肌推出的卸妝水，以2：8的特調油水比例，搖勻後一抹秒殺殘妝油污，連頑強的眼唇妝彩也可輕鬆卸下不薰眼，添加茶樹精油、智利野薄荷及金縷梅萃取，同步淨化舒撫肌膚，平衡油脂分泌。

▲▼ 網激推「抗痘神器」，還你乾淨臉龐 。（圖／品牌提供）

Kiehl's 超淨化植萃調理淨膚精萃，30ml，2,000元。

添加大麻籽精萃，一滴富含黃金比例不飽和脂肪酸，能溫和有效改善痘痘粉刺，極小的分子能快速被肌膚吸收並深入肌底調理肌膚，有別於酸類煥膚產品，不含酸類的特性，讓敏感肌也能天天安心使用。

▲▼ 網激推「抗痘神器」，還你乾淨臉龐 。（圖／品牌提供）

ORBIS 和漢淨肌保濕液 L型(清爽)，50g，740元。

內含３種漢方植物精華溫和調理肌膚，紫草根精華能加強防禦機能抵擋環境傷害、甘草萃取精華改善乾燥粗糙膚觸，薏苡仁精華使肌膚水嫩保濕不脫皮，預防因生理因素、壓力、敏感、外在環境反覆出現的痘肌問題。

▲▼ 網激推「抗痘神器」，還你乾淨臉龐 。（圖／品牌提供）

BFFECT ACNO 抗痘精華，30ml，390元。

成分添加10%果酸搭配0.5%水楊酸衍生物，為中等濃度果酸抗痘精華，幫助改善開放性粉刺，不含酸性幫助溫和代謝老廢角質，注入感光素201成分。不僅能改善粉刺痘痘，更能淡化痘痘造成的肌膚暗沉。

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關鍵字：

痘痘, 粉刺, 抗痘, 清潔, 夏季
fashion.net

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