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IKEA千項夏季絕版品5折起！電腦架79元、萬用毯99元超好買

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▲IKEA夏季絕版品出清開跑。（圖／IKEA提供）

▲IKEA夏季絕版品出清開跑。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情逐漸解封，加上7月即將迎來振興券商機，IKEA一年一度的夏季絕版品出清，也從7／2至8／5開跑，推出工作桌、座椅、收納櫃及風格家飾品等，超過千項家具家飾全面5折起優惠，包括，ISBERGET平板電腦架出清4.9折、MAJALOTTA靠枕套也下殺4.6折，其他大家具如書櫃、沙發、工作桌優惠則從5.9折起。

▲IKEA夏季絕版品出清開跑。（圖／IKEA提供）

▲ISBERGET平板電腦架原價79元，特價39元。

適逢振興券話題，通路預計將開出另一波消費市場，IKEA趁勢推絕版品出清，讓民眾能居家換季，包括工作桌、座椅、收納櫃等大型傢俱，如原價10,900元KNISLINGE三人座沙發，特價8,490元；原價1,990元的BRUSALI書桌工作桌，特價1,190元；同系列BRUSALI書櫃，原價2,995元，特價1,990元，以及原價899元的RÅSKOG椅凳，特價549元就能帶回家。

▲IKEA夏季絕版品出清開跑。（圖／IKEA提供）

▲KNISLINGE三人座沙發。

▲IKEA夏季絕版品出清開跑。（圖／IKEA提供）▲IKEA夏季絕版品出清開跑。（圖／IKEA提供）

▲（左）BRUSALI附門高櫃原價4,990元、特價2,990元；（右）BRUSALI書櫃原價2,995元，特價1,990元。

▲IKEA夏季絕版品出清開跑。（圖／IKEA提供）

▲BRUSALI書桌工作桌。

收納商品也有特價，包括簡約質感設計的RISATORP置物籃，原價198元，特價159元，適中的尺寸大小能做雜物收納籃，或是外出攜帶當提籃；ELEGABEL收納盒原價399元，特價229元，都能為居家收納加分。

▲IKEA夏季絕版品出清開跑。（圖／IKEA提供）

▲ELEGABEL收納盒。

另外，居家小物也推出近5折的折扣優惠，包括色彩鮮豔繽紛的MAJALOTTA靠枕套，原價150元，特價69元；ISBERGET平板電腦架也從原價79元，特價至39元。原價199元的VÅRKRAGE萬用毯出清特價99元，在冷氣房也不怕著涼。

▲IKEA夏季絕版品出清開跑。（圖／IKEA提供）

▲VÅRKRAGE萬用毯。

另一居家通路HOLA也與迪士尼合作，打造「Cars」聯名居家用品，以卡通系列主角閃電麥坤、風暴、克魯茲為題，推出10種兒童房商品，並在新品期間推出優惠價，如閃電麥昆單層堆疊抽屜櫃，原價699元至899元，特價599元至799元；閃電麥坤型和室椅，原價 2,490元，特價1,890元。

▲HOLA Ｘ Cars聯名居家。（圖／HOLA提供）

▲HOLA Ｘ Cars聯名居家。（圖／HOLA提供）

關鍵字：

IKEA, 絕版品, 出清, 促銷
fashion.net

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