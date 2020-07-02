fb ig video ETtoday search mobile

徐睿知演活魔女角色　76萬玫瑰金蛇爬上身

>

記者李薇／綜合報導

由金秀賢與徐睿知主演的《雖然是精神病但沒關係》才播出第四集，就引發很多人討論，其中，身為暗黑派童話作家的徐睿知，更是以美麗的穿搭還有臉蛋，成為話題焦點，在便利商店的劇情中，更是悄悄地隱藏了一個小配件，來襯托她被稱為是魔女的身份。

▲徐睿知,雖然是精神病但沒關係,金秀賢,寶格麗,手錶。（圖／tvN、寶格麗官網）

▲徐睿知被人稱為是魔女。（圖／tvN）

暗黑童話作家的徐睿知從小就被塑造成沒有感情的人偶，面對死亡也絲毫不恐懼，長大之後因為反社會人格，又被人稱為是魔女般的存在，在第4集的穿搭中，更是讓她的手上悄悄地戴上「蛇」造型的手錶，似乎也在象徵著她一直以來的恐怖形象。

▲徐睿知,雖然是精神病但沒關係,金秀賢,寶格麗,手錶。（圖／tvN、寶格麗官網）

▲在便利商店吃泡麵的橋段。（圖／tvN）

這支蛇造型的手錶其實出自寶格麗最經典的設計，它有智慧、重生與生命力的象徵，也是飾物與護身符很常出現的標示，因此，在寶格麗的珠寶或是包包中，經常可以見到利用各種元素，設計出蛇形的樣貌。

▲徐睿知,雖然是精神病但沒關係,金秀賢,寶格麗,手錶。（圖／tvN、寶格麗官網）

▲手上帶著蛇造型的腕錶。（圖／tvN）

而徐睿知這次戴的這款Serpenti Tubogas 單螺旋腕錶，要價763,000元，是利用18K的玫瑰金錶圈，鑲飾圓形明亮型切割鑽石，精鋼錶殼搭配錶帶，展現出奢華卻又堅硬耐用的設計，不管是造型還事日常使用都很實用。

▲徐睿知,雖然是精神病但沒關係,金秀賢,寶格麗,手錶。（圖／tvN、寶格麗官網）

▲寶格麗Serpenti Tubogas 單螺旋腕錶，售價763,000元。（圖／寶格麗官網）

不只是厲害的蛇形手錶，徐睿知在耳環的配戴上，也選用韓國設計師品牌Subyul的設計，是一隻蜜蜂還有花朵的金色耳環，兩隻完全不同的樣貌，戴在耳朵上相當精緻又華麗，搭配上她的服裝，簡直美得就像一幅畫。

關鍵字：

徐睿知, 雖然是精神病但沒關係, 金秀賢, 寶格麗, 手錶
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

沒輸過！「嫉妒心最重」星座Top 3 　天蠍惹不起、冠軍搶走一切

沒輸過！「嫉妒心最重」星座Top 3 　天蠍惹不起、冠軍搶走一切

全台最大IKEA青埔店7／23開幕　「無縫接軌」收攤桃園店營運

全台最大IKEA青埔店7／23開幕　「無縫接軌」收攤桃園店營運

香水一噴就消散？網傳「延長香味」3秘訣，原來不是噴手腕

香水一噴就消散？網傳「延長香味」3秘訣，原來不是噴手腕

朴敘俊、GD最愛「神鞋」即將回歸！詹皇搶先上腳全新版本 安耐曬特價688元快囤！防曬5大要點千萬注意：出門前30分鐘先擦 「迪士尼香氛小夜燈」伴你入睡！維尼、三眼怪在泡泡裡發光好療癒 星巴克用振興券全面9折　限定3天「加送買一送一」 蔡依林維持年輕的秘訣是「喝水保養法」！睡前多一招還能預防水腫 2020下半年星座運勢大公開！獅子愛情靠九月、天蠍是豐收勝利者 5個渣男行為令人瞬間想分手！從不主動聯繫、口無遮攔都超傷人

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面