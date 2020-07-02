徐睿知演活魔女角色　76萬玫瑰金蛇爬上身

記者李薇／綜合報導

由金秀賢與徐睿知主演的《雖然是精神病但沒關係》才播出第四集，就引發很多人討論，其中，身為暗黑派童話作家的徐睿知，更是以美麗的穿搭還有臉蛋，成為話題焦點，在便利商店的劇情中，更是悄悄地隱藏了一個小配件，來襯托她被稱為是魔女的身份。

▲徐睿知被人稱為是魔女。（圖／tvN）



暗黑童話作家的徐睿知從小就被塑造成沒有感情的人偶，面對死亡也絲毫不恐懼，長大之後因為反社會人格，又被人稱為是魔女般的存在，在第4集的穿搭中，更是讓她的手上悄悄地戴上「蛇」造型的手錶，似乎也在象徵著她一直以來的恐怖形象。

▲在便利商店吃泡麵的橋段。（圖／tvN）

這支蛇造型的手錶其實出自寶格麗最經典的設計，它有智慧、重生與生命力的象徵，也是飾物與護身符很常出現的標示，因此，在寶格麗的珠寶或是包包中，經常可以見到利用各種元素，設計出蛇形的樣貌。

▲手上帶著蛇造型的腕錶。（圖／tvN）

而徐睿知這次戴的這款Serpenti Tubogas 單螺旋腕錶，要價763,000元，是利用18K的玫瑰金錶圈，鑲飾圓形明亮型切割鑽石，精鋼錶殼搭配錶帶，展現出奢華卻又堅硬耐用的設計，不管是造型還事日常使用都很實用。

▲寶格麗Serpenti Tubogas 單螺旋腕錶，售價763,000元。（圖／寶格麗官網）

不只是厲害的蛇形手錶，徐睿知在耳環的配戴上，也選用韓國設計師品牌Subyul的設計，是一隻蜜蜂還有花朵的金色耳環，兩隻完全不同的樣貌，戴在耳朵上相當精緻又華麗，搭配上她的服裝，簡直美得就像一幅畫。