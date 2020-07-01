星巴克用振興券全面9折　限定3天「加送買一送一」

▲星巴克公布振興券方案，加碼限定3天買一送一。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

振興券今起開始預購，7／15正式上路，連鎖咖啡星巴克也公布消費券方案，「以券消費」的民眾可享全面9折優惠，此外在振興券上路首3日消費，再加碼「好友分享券」，讓消費者在之後購買飲料時能享買一送一。丹堤咖啡則在7／25前推特定品項買10杯就送20杯，以「寄杯」方式來使用，兌換期限可長達一年。

7月振興券上路，各通路方案也慢慢釋出，連鎖咖啡星巴克今（7／1）也宣布，為響應政府防疫新生活運動，推出「咖啡振興時光」活動，首度推出以券消費可享全店9折，從咖啡飲料、餐點食品到咖啡用品等消費均有涵蓋，優惠期間長達半年。

此外，振興券上路的首3日，從7／15至7／17期間，再加碼以「紙本振興三倍券」到店單筆消費，再加贈全品項飲料好友分享優惠，等同多賺一次買一送一。消費者於7／1至7／7日至7-ELEVEN預購紙本振興三倍券，並完成預購繳費，還可額外獲贈星巴克美式咖啡好友分享券。

另間連鎖咖啡丹堤，也針對振興券祭出利多方案，從7／15至7／25期間，消費者至丹堤行動購物網，使用綁定信用卡刷卡購買咖啡寄杯，大杯美式綜合咖啡、特大冰黑咖啡2款，享有買10杯送20杯優惠，等同30杯飲品僅需花10杯價格，約為3.3折，寄杯使用期限可長達一整年。

85度C針對振興券則從6／19起，全台門市單筆消費滿200元，就送200元「滿額抵用券」，消費滿300元就送300元抵用券，其「滿額抵用券」使用期限從7／15起至2020年底，使用方式則是消費滿100元可抵用10元，預計發放總值1億元的抵用券，業者表示目前已兌換約2成。