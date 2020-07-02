這罐薏仁水被譽為是「濕敷神水」　只要敷臉就能白一階

記者李薇／台北報導

健康化妝水一直以來都被稱為是濕敷界的神水，因為可以帶給肌膚溫和穩定的白皙效果，因此大受歡迎，ALBION也在7月1日舉辦一年一度的健康化妝水月活動，不但現場有超好拍的綠色場景，更是推出優惠組合，還沒有用過的趕快要買一波。

▲ALBION推出健康化妝水活動。（圖／公關提供）



健康化妝水這次總共推出兩款組合，第一款綠色奇蹟限定組：健康化妝水330ml、健康面膜4片、化妝棉20片、健康化妝水55ml，原價3,810元、優惠價2,800元；8月1日起則是推出另一款插畫限定組：健康化妝水330ml、健康面膜4片、健康化妝水27ml x 2，原價3,758元、優惠價2,800元，非常適合初次使用健康化妝水的人嘗試。

▲綠色奇蹟限定組優惠價2800元。（圖／公關提供）



DARPHIN也在7月推出粉紅花店活動，與台灣在地水果風味品牌「在欉紅」合作訂製花朵冰品，不限金額消費即享一支，選購指定明星商品，再享自由配禮遇，任購1件贈甘菊芳香精露4ml、任購2件贈療癒小粉紅保溫瓶、任購3件贈花梨木按摩潔面膏40ml，買越多越划算。

▲DARPHIN也推出花植空間體驗活動。（圖／公關提供）



LAURA MERCIER過去以知名底妝受到大家歡迎，7月也推出煥顏3步驟，包括妝前乳煥顏凝露（防護）、煥顏粉露、煥顏透明蜜粉三款，只要在7月6日至7月28日至官網結帳滿3000元，即贈 「夏日蘿拉海灘兩用包」，剛好夏天需要換底妝的人可以參考下手。

▲LAURA MERCIER煥顏3步驟。（圖／公關提供）

