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沁涼消暑不一定要吃冰！夏季必學3招「美妝降溫法」立即−5度

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▲3招夏季美妝降溫術。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲夏日高溫讓人受不了，快用3招「美妝降溫法」清涼消暑一下。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial)

記者張毓容／綜合報導

夏日高溫讓人汗流浹背、熱到受不了，許多人猛開冷氣或頻繁吃冰降溫，不僅傷身傷荷包，小心體重也跟著攀升。快來把3招「美妝降溫法」學起來，從次視覺、觸覺到嗅覺都有著降溫沁涼方法，讓你不開冷氣不吃冰也能涼爽消暑。

1.視覺：藍綠色系光看就有涼感

白色有散熱降溫的效果，但你知道冷色系如天藍色、湖水綠也有降溫和平息煩躁的功效嗎？尤其看著天藍色包裝會讓人彷彿置身於冰涼海水中，從視覺就可以達到防暑降溫效果。尤其夏天容易出汗、出油，清潔卸妝變得更重要，挑選視覺上有沁涼感的清潔產品，卸妝清潔起來彷彿也變得更清爽。

▲3招夏季美妝降溫術。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲巴黎萊雅 三合一卸妝潔顏水（P助與粉紅兔兔限定版），400ml，NT$450。

▲3招夏季美妝降溫術。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲MISSHA 極致玻尿酸超水潤系列，卸妝油濕巾/卸妝水濕巾/潔顏乳/卸妝乳。

2.觸覺：冰涼使用感降溫又抑油

除了可使用大家熟悉的制汗商品幫助汗水快速蒸發並防止異味產生，還可選用帶有降溫涼感效果的保養品或隨身小物，像是妝前使用冰涼感護膚品或噴霧，幫助肌膚降溫，同時抑制油脂分泌，避免臉上爆油、脫妝；或清涼舒緩足貼則是整天出門在外的必備神器，貼上可減緩悶熱不適感，並緩解雙腿一整天的疲勞和痠痛。

▲3招夏季美妝降溫術。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Dior 花植水漾精華凝乳，50ml，NT$2,600。

▲3招夏季美妝降溫術。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲RMK 煥膚美肌露(沁涼凝露型)，150ml，NT$1,400。

▲3招夏季美妝降溫術。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲屈臣氏清涼舒緩足貼，6入，NT$169。

3.嗅覺：清新香氣更清爽

夏天容易出汗、有異味，除了可隨身攜帶有香氣的溼紙巾隨時擦拭，平常可挑選涼感或淨味配方的洗潤髮品和沐浴乳，讓秀髮自帶清爽香氣，清新香氛的沐浴乳也可舒緩身心、使身體降溫清爽。

▲3招夏季美妝降溫術。（圖／品牌提供、翻攝IG）
▲歐舒丹 清新馬鞭草沐浴膠，250ml，NT$880。

▲3招夏季美妝降溫術。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲TSUBAKI 舒涼極淨乾洗髮露，180ml，NT$260。

▲3招夏季美妝降溫術。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲歐萊德 零度C洗髮精，400ml，NT$880。

►夏日必備「涼感抗汗小物」　讓你清爽度過爆汗、臭味危機

►不開冷氣也透心涼！夏季「涼感保養」夯，連電費都省了

關鍵字：

美妝, 保養, 護膚, 夏季, 夏日, 降溫, 消暑, 涼感
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