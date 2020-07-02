85度C搶推父親節蛋糕　棒球場、籃球鞋造型太可愛

▲85度C推2020年父親節蛋糕預購。（圖／記者蔡惠如攝、85度c、CAFE!N提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然現在離父親節還有一個多月，但通路早就蠢蠢欲動，85度C搶先其他連鎖咖啡品牌，推出旗下最新款父親節蛋糕，今年主打「樂活老爸」主題，以運動風為元素推出4種造型，連棒球場都搬上蛋糕表面，還有籃球衣鞋、健身舉重器材等，單價從495元至730元不等，在8／5前預購還可享85折優惠。

振興券從7月起開始預購，7／15將正式啟用，啟動消費商機長達半年，其中父親節檔期優惠便是首場消費促銷重點，看準1至6月防疫期間，許多民眾在家慶祝，蛋糕商品逆勢成長4%，85度C率先推出父親節蛋糕預購，並用4款樂活造型搶眼球，連同常態銷售性蛋糕，預計今年此波將售出17萬個。

▲（上）強棒出擊售價730元；（下）健身天菜售價495元。

4款造型蛋糕包括8吋強棒出擊、6吋健身天菜、8吋籃球好手、6吋舉重摘金主題，「強棒出擊」以內野場景為造型，顯眼的計分看板氣勢很足，基底為戚風蛋糕，搭配提拉慕斯和咖啡糖酒水；「健身天菜」則以Q版老爸面孔為主，主體為香草戚風蛋糕，搭配芋頭慕斯、提拉與香草巧克力慕斯。

▲（上）籃球好手售價765元；（下）舉重摘金售價507元。

「籃球好手」則以紅色高筒籃球鞋和籃球為元素，內餡以芒果慕斯及濃醇的牛奶布蕾為主；「舉重摘金」則有蹲舉長槓和啞鈴，蛋糕口味以香草戚風蛋糕為基底，綿密的蛋糕夾著香甜草莓餡，包裹著Q彈布丁，點綴口感。

業者表示，除8／5前預購父親節蛋糕可享85折優惠，另推8／8前至85Cafe App註冊會員購買主題蛋糕，可再抽iPhone 11Pro、智慧空氣清淨機、Apple Watch Series 5、Mercedes-AMG GT 後背包、tokuyo 4D雙引擎摩速椅活動。

近期話題咖啡店CAFE!N則與法朋聯名，推出新款全系列甜點，包括「法式手工蘋果塔」、「老奶奶檸檬磅蛋糕」、「脆皮閃電泡芙」、「DOGG!E 脆餅」，並結合可愛的外型包裝，讓消費者拍照打卡也很潮，單價從20元至120元不等，想嚐鮮也能去試試！

▲法朋甜點烘焙坊主廚李依錫與CAFE!N合作推出獨家甜點。