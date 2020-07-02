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「人間香奈兒」Jennie這樣穿牛仔外套　性感大露直角肩

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▲BLACKPINK,Jennie,LISA,How You Like That,人氣歌謠。（圖／YouTube）

▲Jennie露出性感的直角肩。（圖／YouTube）

 記者李薇／台北報導

大勢女團BLACKPINK帶著新曲《How You Like That》回歸，一推出就登上各大排行榜，MV上線不到兩日就突破億次觀看，最近她們也登上《人氣歌謠》節目，只見Jennie身穿一件牛仔外套，露出直角肩以及小蠻腰，看起來超級性感。

BLACKPINK回歸《人氣歌謠》節目，一出場四人的穿搭就讓人驚艷，其中被稱為是「人間香奈兒」的Jennie以一件深藍色DOLCE & GABBANA的牛仔外套，其中一袖露出性感的直角肩膀，下半身則是身穿藍色與紅色亮片的短褲，展現出纖長雙腿的好身材。

▲BLACKPINK,Jennie,LISA,How You Like That,人氣歌謠。（圖／YouTube）

▲LISA身穿Levis的刷破外套。（圖／YouTube）

最近在《青春有你》節目上非常活躍的LISA，因為擔任舞蹈老師，而成為海外矚目的焦點，在這次回歸的舞台上，也挑選了同樣的牛仔外套單品，是出自Levis設計，多層次的刷破，還有袖子的鬚鬚設計，加上動態的跳舞動作，看起來更加華麗又有氣勢。

重點是LISA在外套裡面只搭配內衣，即使視覺上看起來穿得好像很多，依舊可以若隱若現的展現出好身材，尤其是那纖纖細腰，搭配上小短褲還有西部靴，讓雙腿的效果看起來更修長。

關鍵字：

BLACKPINK, Jennie, LISA, How You Like That, 人氣歌謠
fashion.net

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