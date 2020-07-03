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貝膚黛瑪潔膚液2大瓶888元！溫和但卸妝力夠狂　痘痘不再上門

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▲貝膚黛瑪,舒敏高效潔膚液,潔膚液,卸妝水,保養,卸妝。（圖／IG）

▲貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液很受歡迎。（圖／yu.vely_mam_33 IG）

記者李薇／綜合報導

貝膚黛瑪旗下的舒敏高效潔膚液，可以說是卸妝水的始祖，在卸妝水還不普遍的時候，它以創新的科技，殺出一條血路，如今就算是沒用過，也一定在店裡看過，愛用者更是2瓶、3瓶打包回家，溫和不刺激，又能將彩妝、髒污卸得相當乾淨，讓它獲得好名聲。「Her和她」推出「貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液」500ml、2入組，特價888元的優惠，非常划算。

▲Her貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液。（圖／Her）

▲BIODERMA 貝膚黛瑪高效潔膚液 500mlx2 （法國原裝版），原價1,700元，特價888元。點我購買。

舒敏高效潔膚液是水狀的清爽質地，卻可以輕輕鬆鬆帶走臉上的彩妝，而且卸妝完之後完全就像是洗過臉一樣，完全乾爽不油膩，甚至能修護肌膚，達到油水平衡的效果。

▲貝膚黛瑪,舒敏高效潔膚液,潔膚液,卸妝水,保養,卸妝。（圖／IG）

▲網美們也都很愛使用貝膚黛瑪。（圖／_parkha IG）

而且不管是什麼性質的肌膚，油性、乾性或是敏感肌，都可以直接一罐搞定，連嬌嫩的接睫毛女孩們，也可以用它清理妝容，非常方便又實用，用卸妝油容易長痘痘的女孩，更是一定要試試看，讓痘痘不再找上門。

在美妝社團更是每月都有人在推薦，「我是貝膚粉紅瓶的腦粉吧～用掉N罐，就連換季皮膚還是穩穩，無形中就累積很多瓶去」、「卸妝神器」、「這個超好用，我也是死忠愛好者」、「心頭好！對眼睛也不刺激」。

▲貝膚黛瑪,舒敏高效潔膚液,潔膚液,卸妝水,保養,卸妝。（圖／IG）

▲可以把臉上卸乾淨又不長粉刺。（圖／limonly_ IG）

「Her和她」推出「貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液」2入組，特價888元的超殺優惠，新加入會員能立即享有購物金、會員消費滿777有2%購物金回饋，更加划算，快點揪好姊妹一起囤貨吧！ 

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▲Her貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液。（圖／Her）

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