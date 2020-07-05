日本調查「情侶分手原因」排行TOP10　最大問題還是回歸到「價值觀」

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「不試試看怎麼知道行不行？」許多人在交往前都是抱持著這樣的想法，幸運的話兩人隨時間更愛彼此，最後步入禮堂，但是現代人曾擁有過多段戀情已是普遍現象，為何在決定相愛後卻還是以分手收場？日本婚慶公司便對於「情侶決定分手的原因」做了一項大調查，並統整出了排行榜前10名：

第一名：價值觀差異

調查結果中有將近40％的人都將票投給了「價值觀差異」因素，價值觀是從小開始培養，每個人不可能完完全全相同，但要一起生活至少不能互相底斥，且價值觀是需要時間去深入瞭解的，往往在兩個人的人生越緊密時才能發現其中的差異，甚至會因此帶來不好的影響，如果無法為彼此改變，這段感情終將結束。

第二名：個性不合

「個性不合」可以說是最常見的分手原因之一，在外人看來總覺得「個性不合」不過是一種最敷衍的「不愛了」的藉口，但是當自己身為當事人時才能體會何謂「個性不合」，尤其是在熱戀情過後最容易顯現出兩人性格上的契合度。

第三名：沒有提分手的經驗

排行榜中的第三名則讓人有些意外，有25％的人主要是因為「沒有提過分手」，而選擇想對方提出分手，不過當然也同時伴隨著其他原因。

第四名：金錢觀不同

雖然說「金錢觀」能夠涵蓋在「價值觀」中，不過將金錢觀獨立出一個選項，並獲得了第四名，也間接代表了兩人「金錢觀」需有共識的重要性，只要決定一起生活，花費總是會有纏在一起的時候，金錢觀不同的話很快就會讓感情出現裂痕。

第五名：說謊

無論是說謊的一方，還是被欺騙的一方，兩人之間只要有過「謊言」的存在，無法再百分之百信任。

第六名：失去自由的束縛感

若是無法控制自己的「佔有欲」，還隨著時間不斷增強，會對方感到原有的自由被剝奪，只好在被完全吞噬之前逃開保命。

第七名：不喜歡對方的樣貌

在一起久了之後，彼此的缺點似乎也漸漸變得更礙眼，突然發現自己好像不是那麼喜歡眼前這個人的模樣了，這樣的理由竟也在調查中獲得了8.9％的比率。

第八名：另一半偷情

發現另一半偷情不用多說，當然是謝謝再聯絡。

第九名：婚後生活的想像不同

以情侶的名份交往是一回事，以夫妻之名生活又是另一回事，即使結婚前兩人愛到分不開，但是對於結婚後的預期與想像相差甚遠的話，或許就難以一起生活。

第十名：工作因素

社會上有許多情侶是因為工作因素而分手的，大部分是因為聚少離多，亦或是年輕時認為麵包比愛情重要而捨棄後者。