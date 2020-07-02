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第1名被網友推爆！2020上半年度「熱賣眼妝TOP10」公開

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▲▼日系藥妝「熱賣眼妝TOP 10」公開 。（圖／翻攝自IG）

▲女生將彩妝重點轉移至眼妝，打造深邃大眼。（圖／翻攝自IG/aoihamada）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

疫情使得彩妝銷售大翻盤，以往唇彩是熱賣常勝軍，而現今大家紛紛轉向眼妝懷抱。口罩遮住了大半張臉，使得大家更重視眼妝表現，希望透過眼妝讓自己更有精神。Tomod’s盤點上半年度眼妝熱賣TOP10，當作你入手指南吧！

▲▼日系藥妝「熱賣眼妝TOP 10」公開 。（圖／品牌提供）

第10名 Za旋轉眉筆，#BR611，180元。

燒遍Ptt及Dcard的網友，只需要百元就可畫出自然毛流感，圓滑的筆頭也較容易上色，初學者不用擔心有失手問題。

▲▼日系藥妝「熱賣眼妝TOP 10」公開 。（圖／品牌提供）

第9名 HEME六色眼影盤，#褐茶，360元。

價格平價、擁有高質感包裝，妝感更是逼近專櫃品牌，實用度高的大地色眼盤，顏色顯色卻低調不突兀，讓許多人都默默被圈粉。

▲▼日系藥妝「熱賣眼妝TOP 10」公開 。（圖／品牌提供）

第8名 rom&nd 絕美任霧奶油唇釉，#06 DEEPSOUL，339元。

南韓知名彩妝師的自創品牌rom&nd，以親民價格及精緻的包裝征服許多韓國歐膩的心，霧面的唇釉卻不會顯唇紋，質地十分飽和。

▲▼日系藥妝「熱賣眼妝TOP 10」公開 。（圖／品牌提供）

第7名 媚點 零瑕美肌粧前乳，#橘色，220元。

1.5mm的極細筆芯，對於新手而言很好駕馭，顯色度高也不易暈染，成功擄獲消費者的心。

▲▼日系藥妝「熱賣眼妝TOP 10」公開 。（圖／品牌提供）

第6名 KATE 凝色柔滑眼線膠筆，BR-1，330元。

1.5mm的極細筆芯，對於新手而言很好駕馭，顯色度高也不易暈染，成功擄獲消費者的心。

▲▼日系藥妝「熱賣眼妝TOP 10」公開 。（圖／品牌提供）

第5名 KISSME 零阻力經典復古棕眼線液筆，250元。

抗掉色、抗暈染，是夏季眼妝首選，咖啡色和黑色比起相對柔和自然，是一款不打廣告就無限回購的人氣單品。

▲▼日系藥妝「熱賣眼妝TOP 10」公開 。（圖／品牌提供）

第4名 Dejavu 就是不暈眼膠筆自然棕，350元

獨創0.65mm細橢圓筆芯，粗細線條都能隨心所欲，用來畫內外眼線，甚至當作下眼線都很OK。

▲▼日系藥妝「熱賣眼妝TOP 10」公開 。（圖／品牌提供）

第3名 Excel 3合1持久造型眉筆01 自然，520元。

挾帶日本高人氣，一支擁有眉刷、眉筆和眉粉等三種功能，能輕鬆勾勒完美眉型。

▲▼日系藥妝「熱賣眼妝TOP 10」公開 。（圖／品牌提供）

第2名 MAYBELLINE 超激細抗暈眼線液抗手震版，黑色，350元。

除了抗暈，更能抗手震，0.01mm的極細筆尖，能夠輕鬆地描繪眼尾線條。

▲▼日系藥妝「熱賣眼妝TOP 10」公開 。（圖／品牌提供）

第1名 1028飛纖濃瞬翹防水睫毛膏，380元。

能刷出根根分明且捲翹自然效果，美妝版網友一致公認是垂睫人的救星。

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關鍵字：

眼妝, 熱賣, 排行榜
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