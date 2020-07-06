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毛孔粗大4種形成原因及保養對策　「這型」控油反而更糟

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▲毛孔粗大4種形成原因及保養對策。（圖／翻攝IG）

▲每個女生都希望擁有零毛孔的細緻美肌。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial)

記者張毓容／台北報導

毛孔粗大絕對是台灣女生最頭痛的肌膚問題之一，有些人為了縮小毛孔，不分青紅皂白，卯起來猛做深層清潔、去油，結果毛孔不但沒變小，反而更嚴重，那是因為你沒用對方法！其實造成毛孔變大的原因有很多種，不只是出油，有些人反而是肌膚過乾或老化引起的，想有效改善毛孔問題，首先要了解你的毛孔成因，再因應問題做保養改善，對症下藥才有用。

▲毛孔粗大4種形成原因及保養對策。（圖／翻攝IG）

▲清潔型泥膜可幫助去除多餘油脂和毛孔髒污。(圖／翻攝IG@glamglow)

1.出油型毛孔

首先，出油型毛孔就是最常見、大家也最熟知的毛孔粗大型態，因肌膚油脂分泌旺盛、阻塞，導致毛孔越來越大，尤其是T字部位。這種類型的毛孔呈現U形擴大，通常還伴隨出油過剩、容易泛黃、暗沈等肌膚問題。

保養對策：出油型毛孔當然要針對出油來解決，最重要的就是做好清潔和控油，除了可定期使用清潔型泥膜幫助清潔毛孔和達到控油效果，日常保養品也要盡量選擇清爽型的液狀、凝露狀等，避免潤澤度過高的產品。

2.缺水型毛孔

不是只有肌膚太油才會毛孔粗大，過於乾燥缺水也會使毛孔變得明顯。缺水型毛孔就是因為肌膚乾燥、缺少水分而引起的，通常出現在兩頰附近，毛孔看起來像是橢圓形的。

保養對策：既然是因為缺水少份引起的，解決辦法當然就是加強補水、保濕，可多利用濕敷、保濕面膜為肌膚補水，也別忘了最後要加上乳液、乳霜等為肌膚保留水份，減少水分散失。

▲毛孔粗大4種形成原因及保養對策。（圖／翻攝IG）

▲使用抗老、抗氧化保養品可以幫助延緩老化型毛孔。(圖／翻攝IG@innisfreeofficial)

3.老化型毛孔

紫外線和老化會使肌膚的膠原蛋白、彈力纖維細胞被破壞、流失，皮膚開始變得鬆弛、下垂，支撐毛孔的力量變弱，形成凹陷。而老化型毛孔通常呈現水滴狀或長條狀，大多分佈於蘋果肌、法令紋附近。

保養對策：老化型的毛孔一旦出現，基本上很難單靠保養讓毛孔縮小，需要透過醫美治療才能達到緊緻毛孔效果，但還是可以透過含有維他命A衍生物、維他命C、E或胜肽、艾地苯等成分的抗氧化、抗老保養品，幫助延緩肌膚老化狀況發生。

▲毛孔粗大4種形成原因及保養對策。（圖／翻攝IG）

▲有角質型毛孔問題的人，可使用含酸類保養品幫助代謝。(圖／翻攝IG@glamglow)

4.角質型毛孔

角質型毛孔主要是因毛孔堵塞所引起，通常有角質層肥厚、黑頭粉刺或閉口明顯等特徵，大多於鼻子、額頭、臉頰兩側較常見。

保養對策：這類型毛孔問題是毛孔被堵塞引起，直接用一般收斂毛孔的保養不會有太大效果，應該先軟化、去除老廢角質，再深入清潔。可使用酸類保養幫助代謝和去除閉鎖型粉刺，平時的卸妝清潔也要仔細，定時去角質，並維持作息規律，就能使狀況改善許多。

►毛孔保養基礎3步驟　輕鬆養出細緻0孔洞的韓妞蛋白肌

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