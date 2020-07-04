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專訪／唱作歌姬林采欣把「五金零件」穿上身　維持體態戒蛋10年

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▲林采欣暌違兩年推出新專輯《永興行》，透露維持體態的秘密，戒蛋超過10年。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／專訪

「唱作歌姬」林采欣在5月底推出新專輯《永興行》，走過培訓歌手、女團成員，暌違兩年再度拿起麥克風，林采欣找回最完美狀態重新出發。此次接受《ET FASHION》專訪，坦言為了新專輯做足準備，造型方面，林采欣更將代表父親背景的「五金行零件」穿上身，「有突破就是好事，給自己打90分。」

▲▼JASMINE GALLERIA專訪林采欣。（圖／記者張一中攝）

▲▼JASMINE GALLERIA專訪林采欣。（圖／記者張一中攝）

▲林采欣大膽嘗試女人味造型，JASMINE GALLERIA粉絲金屬感雪紡連身褲NT$12,800。（圖／記者張一中攝）

林采欣曾是培訓歌手、女團Roomie成員，暌違兩年再度發片，將一路上的起伏都化作養分，收錄在新專輯《永興行》中。永興行三個字則是代表父親所經營的五金行，就連專輯造型也呼應五金零件，最大亮點就屬小到耳環、大到襯衫上的配件都結合了五金元素，舉凡板手、釘子、螺絲全注入其中，也代表林采欣柔中帶剛的特質。

▲▼JASMINE GALLERIA專訪林采欣。（圖／記者張一中攝）

▲▼JASMINE GALLERIA專訪林采欣。（圖／記者張一中攝）

▲林采欣對婚紗也有獨特想像，純白米卡多緞面短裙 NT$20,800；adidas Originals 平底鞋 NT$3,290。（圖／記者張一中攝）

此次拍攝換上婚紗訂製禮服品牌JASMINE GALLERIA淡粉色連身褲，林采欣坦言是以往從未有過的打扮，私下都是隨意運動風造型出門，但她樂於嘗試，「女人味一點的打扮也很不錯。」看到拍攝現場琳瑯滿目的嫁衣，林采欣不禁暢聊起婚紗夢，34歲的她對於婚禮有諸多想像，林采欣透露從小的夢想中，早已認為新娘就是宛如公主一般的存在，一套完美的婚紗就要有很大的裙襬、長頭紗，兼具展露身材的特色，「畢竟大家會為了穿婚紗努力減肥，總不能不展示成果！」

▲▼JASMINE GALLERIA專訪林采欣。（圖／記者張一中攝）

▲▼JASMINE GALLERIA專訪林采欣。（圖／記者張一中攝）

▲林采欣私下多走休閒運動風穿搭，身材嬌小從不碰oversize單品，印花短袖NT$1,490；蕾絲短襪NT$1,680。（圖／記者張一中攝）

林采欣毅力驚人，對身材管理很有一套，「我一般會在早上攝取足夠澱粉，晚餐會用蔬菜水果代替，還有一個方法是我戒蛋10年了。」原來當初聽到營養師告誡「女生吃蛋身材容易變厚」，林采欣一戒就是10年。如今身型比例極佳，她也順道傳授粉絲「小個子穿衣術」，身高158cm的她挑選單品時都會選擇高腰款式，而且絕對不碰oversize上衣，「因為個子小，比例更顯重要，如果是後襬長的上衣，前面一定要扎進去。」林采欣不設限自己，她也認為有突破就是好事，期望讓粉絲看到不同面貌的「唱作歌姬」。

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關鍵字：

唱作歌姬, 林采欣, 永興行, 歌手, JASMINE GALLERIA, adidas Originals
fashion.net

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