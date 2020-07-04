敷臉4招讓面膜效果更翻倍　生理期後一週是黃金時段

▲敷面膜是許多人的美肌保養之法。(圖／翻攝IG@thanks_kim、@yoonara_mood)

編輯／Amanda

只要敷上一片，短短十分多鐘就快速有感的面膜人人愛，時不時就想來上一片，但對於面膜你真的懂怎麼敷嗎？敷面膜可不只拆開、貼上這麼簡單，其中還暗藏了4個讓面膜效果更翻倍的小撇步，愛敷臉、常敷臉的你一定要學起來！

1.生理期後一週敷



生理期過後一週，雌性激素分泌達到頂峰，而雌性激素分泌旺盛時，會使人體新陳代謝加快，是減肥的好時機，更是保養護膚的最佳黃金時期，趁這時候敷面膜，吸收好，效果也好。

▲敷面膜前可先擦上小分子精華液。(圖／翻攝IG@goodal_official)



2.敷臉前先擦化妝水+精華



敷面膜前先擦一層化妝水應該是很多人習以為常的習慣了吧，但除了先用化妝水外，還可以先擦上小分子的精華液，為後續步驟打好吸收的基礎，讓面膜吸收效果更好，就連女星侯佩岑、韓國知名美妝部落客Pony也都這樣做。

3.痘痘復原後敷面膜



容易冒痘的人，請在痘痘減少、復原後，剩下痘疤時再敷面膜。一方面是避免在痘痘還處於發炎狀況時，敷面膜會刺激，另一方面這時候正好吸收，但要注意，敷的時間最好別超過10分鐘，避免再悶出痘痘。

▲若是片狀面膜，建議洗澡後敷，以免受水氣影響難以貼合肌膚。(圖／翻攝IG@ponysmakeup)



4.洗澡後或先用熱毛巾溫熱臉



在遇到高溫時，臉上毛孔會張開，除了有助於清潔，保養吸收效果也更好，也因此，有些人會趁著洗澡、泡澡時順便敷面膜，但其實洗澡時浴室裡會有大量水氣，會使片狀面膜難以貼合肌膚，導致有些局部敷不到面膜，會讓效果大打折扣。

想讓敷臉效果更好，可在敷臉前先用沾了溫熱水的毛巾稍微貼在臉上，透過溫熱水汽幫助毛孔張開；或是在洗澡後30分鐘內敷，這時候毛孔還處於微張狀態、血液循環也很好，最有利於吸收面膜中的精華。

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