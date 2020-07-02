美白只能晚上擦？用量不夠？弄懂5件事讓精華液美肌效果最大化

▲弄懂精華液使用時的關鍵事項，讓美肌效果最大化。(圖／翻攝IG@skuukzky)

記者張毓容／台北報導

「水、精華、乳」是大家熟知的基礎保養3步驟，尤其是含有許多美肌成分的精華液更是不能少，雖然每天用，但你真的懂怎麼用才能發揮精華液的美肌效用嗎？美白精華只能晚上擦？用量多少才對？快來弄懂以下關於精華液的5大常見問題，聽聽臺安醫院皮膚科主任曾德朋醫師怎麼說。

Q：高濃度精華可以天天用？



以健康肌膚來說，天天使用高濃度精華並無不可，特別是在肌膚出現躁動現象時，在日常基礎保養中加入高濃度精華做為立即救援，能讓肌膚回歸穩定；但若肌膚表面有傷口或處於皮膚病症狀況下，不管是不是高濃度產品，保養都應回歸簡單，甚至暫停，待肌膚回復正常後再開始保養。

▲精華液用量過少會產生摩擦，則需要多用一些。(圖／翻攝IG@meung.e)



Ｑ：精華液用量多少才對？



每一款精華液的質地與張力都不一樣，除了依循各產品的使用說明，可依照塗抹上肌膚的舒適感為基準，擦精華液時用量要足夠讓臉部、頸部每一吋肌膚都感受到保養品溫柔包覆，塗抹時量勿過少而產生摩擦感是重點。

Q：如何讓精華液更有效？



清潔是保養之本，乾淨的肌膚有助於後續保養品吸收；精華液後建議要加上乳液或乳霜，封存精華液保養效果。

▲有些精華添加的成分容易受到紫外線影響，要留意產品使用建議。(圖／翻攝IG@94_j.a)



Q：不同精華液有分白天、晚上使用？



大部分精華液日、夜都可適用，但有些精華液還是要視成分而選擇使用時機，部分成分在經過日曬後易被紫外線活化、或降低效果產生變色、變質狀況，常見添加左旋C等酸類成分的美白型精華，易產生光敏感，需參考品牌使用建議。

Q：修護精華液晚上用效果更好？



以正常作息者來說，夜間11點至凌晨2點因腦下垂體褪黑機素分泌最旺盛，在此時加入修護型產品，保養效果更加倍。

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