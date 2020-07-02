fb ig video ETtoday search mobile

美白只能晚上擦？用量不夠？弄懂5件事讓精華液美肌效果最大化

>

▲弄懂5件事讓精華液美肌效果最大化。（圖／翻攝ＩＧ）

▲弄懂精華液使用時的關鍵事項，讓美肌效果最大化。(圖／翻攝IG@skuukzky)

記者張毓容／台北報導

「水、精華、乳」是大家熟知的基礎保養3步驟，尤其是含有許多美肌成分的精華液更是不能少，雖然每天用，但你真的懂怎麼用才能發揮精華液的美肌效用嗎？美白精華只能晚上擦？用量多少才對？快來弄懂以下關於精華液的5大常見問題，聽聽臺安醫院皮膚科主任曾德朋醫師怎麼說。

Q：高濃度精華可以天天用？

以健康肌膚來說，天天使用高濃度精華並無不可，特別是在肌膚出現躁動現象時，在日常基礎保養中加入高濃度精華做為立即救援，能讓肌膚回歸穩定；但若肌膚表面有傷口或處於皮膚病症狀況下，不管是不是高濃度產品，保養都應回歸簡單，甚至暫停，待肌膚回復正常後再開始保養。

▲弄懂5件事讓精華液美肌效果最大化。（圖／翻攝ＩＧ）

▲精華液用量過少會產生摩擦，則需要多用一些。(圖／翻攝IG@meung.e)

Ｑ：精華液用量多少才對？

每一款精華液的質地與張力都不一樣，除了依循各產品的使用說明，可依照塗抹上肌膚的舒適感為基準，擦精華液時用量要足夠讓臉部、頸部每一吋肌膚都感受到保養品溫柔包覆，塗抹時量勿過少而產生摩擦感是重點。

Q：如何讓精華液更有效？

清潔是保養之本，乾淨的肌膚有助於後續保養品吸收；精華液後建議要加上乳液或乳霜，封存精華液保養效果。

▲弄懂5件事讓精華液美肌效果最大化。（圖／翻攝ＩＧ）

▲有些精華添加的成分容易受到紫外線影響，要留意產品使用建議。(圖／翻攝IG@94_j.a)

Q：不同精華液有分白天、晚上使用？

大部分精華液日、夜都可適用，但有些精華液還是要視成分而選擇使用時機，部分成分在經過日曬後易被紫外線活化、或降低效果產生變色、變質狀況，常見添加左旋C等酸類成分的美白型精華，易產生光敏感，需參考品牌使用建議。

Q：修護精華液晚上用效果更好？

以正常作息者來說，夜間11點至凌晨2點因腦下垂體褪黑機素分泌最旺盛，在此時加入修護型產品，保養效果更加倍。

►2020開架保養品熱賣排行榜Top 10　溫和型清潔、卸妝大爆賣

►多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

►美妝大神Pony公開「私房瘦小臉按摩手法」　法令紋、眼周細紋都有救

關鍵字：

保養, 護膚, 精華, 精華液, 使用, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生, 解答
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

沒輸過！「嫉妒心最重」星座Top 3 　天蠍惹不起、冠軍搶走一切

沒輸過！「嫉妒心最重」星座Top 3 　天蠍惹不起、冠軍搶走一切

全台最大IKEA青埔店7／23開幕　「無縫接軌」收攤桃園店營運

全台最大IKEA青埔店7／23開幕　「無縫接軌」收攤桃園店營運

香水一噴就消散？網傳「延長香味」3秘訣，原來不是噴手腕

香水一噴就消散？網傳「延長香味」3秘訣，原來不是噴手腕

安耐曬特價688元快囤！防曬5大要點千萬注意：出門前30分鐘先擦 蔡依林維持年輕的秘訣是「喝水保養法」！睡前多一招還能預防水腫 2020下半年星座運勢大公開！獅子愛情靠九月、天蠍是豐收勝利者 「迪士尼香氛小夜燈」伴你入睡！維尼、三眼怪在泡泡裡發光好療癒 星巴克用振興券全面9折　限定3天「加送買一送一」 朴敘俊、GD最愛「神鞋」即將回歸！詹皇搶先上腳全新版本 不能出國就去「空中峇里島」！按摩、下午茶全包　超美度假風讓IG讚數狂跳

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面