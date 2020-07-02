風･Luxury／Seiko發揚傳統工藝　有田燒面盤秀明月倒影

▲Seiko Presage以「水月」為靈感所推出的工藝錶款，66,000元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

於錶上發揚日本傳統工藝，是Seiko旗下Seiko Presage重要使命，展現日式美學的細膩做工與相對新切的定價，深受錶迷青睞，繼6月推出與琺瑯職人橫澤滿（Mitsuru Yokozawa）合作的琺瑯錶，近日發表攜手有田燒職人橋口博之（Hiroyuki Hashiguchi）創作的「水月」腕錶，以有田燒白瓷面盤詮釋倒映在水面上的月亮意象。

▲有田燒白瓷面盤呈現溫潤曲面造型。



有田燒於1616年問世，是日本最早誕生的瓷器，Seiko找上有190年歷史老店「新窯」的陶匠橋口博之合作，採用強度超過既有產品4倍的瓷器打造面盤，首先製作泥漿進行鑄模，給予面盤如動力儲存顯示處應有的深度，乾燥後進入1300 °C 高溫燒製，使其硬化和白化後，由橋口大師與工匠們親手上釉，並再次燒製使面盤具備微藍色調，而安裝指針所需的洞由雷射切割，再一次經燒製，讓面盤達到光滑無瑕的境界。

▲打造有田燒面盤第一步是製作泥漿。





▲第二步驟為面盤鑄型。

Seiko Presage新錶為展現明月映照在湖面的微光，此次面盤相較於傳統有田燒，是帶有淡青色的白，而從側邊欣賞，更能領略面盤柔和的輪廓起伏，呈現如瓷器的大範圍曲面構型，而動力儲存顯示與秒針則採用月亮造型呼應主題，限量2000只。

▲最後經過上釉、燒成。





▲與Seiko合作的有田燒職人橋口博之檢查每一款面盤。

不僅日本鐘錶品牌熱愛結合傳統工藝，瑞士品牌也懂得展現日式美學，蕭邦（Chopard）每年農曆新年推出的生肖錶，都由日本蒔繪大師手工完成栩栩如生的生肖面盤，採用古老的Urushi漆藝工法層層上生漆，輔以金粉更添華美。

▲蕭邦限量88只的L.U.C XP鼠年蒔繪腕錶，870,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）





▲日本職人先於面盤呈現淡淡圖案輪廓，再親手繪製每一款鼠年錶面盤。