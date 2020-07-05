全台七間實力派小吃推薦！古早超總匯蛋餅、龍蝦麻糬出遊必訪

連假後接著就是暑假，與家人出遊總是不知道吃什麼？嚴選全台七間超實力派小吃，以後不用煩惱啦！

端午連假吃粽子吃到膩了嗎？想換口味看這篇！全台七間小吃各有特色又美味，快揪親友一起吃透透！

益心居龍蝦麻糬

基隆市／中山區

龍蝦、小黃瓜、麻糬、白芝麻居然湊在一塊兒！超有創意的麻糬，衝突卻又美味，多重層次需要慢慢品味！更享受的是一邊品嚐海味麻糬還能一邊看海！

▲（圖／美食客梅子QQ提供）

魚丸伯仔

新北市／瑞芳區

來九份不要只吃芋圓，也別錯過魚丸伯仔的豆干包！裡頭的肉燥是瘦肉不會油膩，而外面的豆腐有濃濃黃豆香，餡料用魚漿糊在裡面下滾水川燙，是道用心的小吃！魚丸湯跟乾冬粉也是大家來都會點的品項！

▲（圖／美食客Tzu Yu Lin提供）

意麵王

台北市／大同區

意麵QQ的很有嚼勁，搭配甜辣醬微微的辣跟甜味很開胃，也減少了油膩感，再加上些許韭菜增添風味！食量大的人只點一碗是絕對不夠的！來大稻埕不能錯過的美食！

▲（圖／美食客番茄吃吃記提供）

阿灶伯當歸羊肉湯

宜蘭縣／羅東鎮

位於羅東夜市內的人氣當歸羊肉湯，一碗七十五元有滿滿的羊肉！當歸湯頭清甜，羊肉肉質很嫩！第一次來必吃臭豆腐，外皮薄又酥、豆腐口感極嫩！若想吃飽也可以點炒麵來吃！

▲（圖／美食客Gin 提供）

一心古早味蛋餅

台中市／北區

號稱台中最狂的蛋餅！必點超總匯蛋餅，餅皮Q軟有嚼勁，一盤五十元包含肉鬆、半熟蛋、火腿與美奶滋。還有其他口味都很受歡迎！古早味餅皮現點現做，CP值高又好吃，要有排隊的心理準備！

▲（圖／美食客amber.yi提供）

彰化阿章爌肉飯

彰化縣／彰化市

聞香彰化一甲子的爌肉飯，大大的爌肉就這樣佔了半碗！米飯粒粒分明，淋上礦肉的滷汁超對味！肥肉在嘴裡化開，愛吃肥肉絕對不能錯過！瘦肉也是輕輕一撥就散開，完全不會柴！

▲（圖／美食客Pinocchio Carlo提供）

鍾家綠豆湯大王

高雄市／前金區

藝人藍心湄曾說過：沒吃過鍾家，等於沒來過高雄！除了清涼消暑的綠豆湯，也有販售烤土司！整間店有著濃濃的古早味，在高雄營業了好幾十年的鍾家早已成為許多高雄人回憶中的美好滋味！

▲（圖／美食客Kara提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權