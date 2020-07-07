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台北10家特色酒吧！隱藏版創意調酒讓你享受微醺夜晚

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喜，來一杯慶祝、怒，來一杯洩憤、哀，來一杯澆愁、懼，來一杯壯膽。不管怎樣的心境都想來杯酒！

LA ESQUINA 轉角酒吧
中山區

營業到凌晨五點，威士忌、啤酒、調酒一一俱全，選擇基酒、口感、口味還可以自製調酒，另外也有販售水煙！星期六晚上還有DJ駐唱！

▲台北酒吧推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Meeeee提供）

GEOGRAPHY BAR & CAFE
萬華區

這裡的酒單分為兩類：一是以台灣地圖為概念設計的創意調酒、二是以基酒作為區分的各式調酒，使用酒浸泡茶葉、花草、水果、香料來進行調製，而成更細膩的口感。

▲台北酒吧推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客倩倩提供）

BAR 春花 THE PRIMROSE
中正區

春花是一間無酒單酒吧，喜歡什麼味道、想要什麼感覺直接告訴bartender，做出專屬於你的調酒！另外也有提供吃得飽的主餐、下酒小點、深夜裡的大人甜點。

▲台北酒吧推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Annie Kuo提供）

AHA SALOON
大安區

藏著三位WORLD CLASS調酒冠軍、亞洲前50大酒吧！尋找不同的食材、創造不同的風味，任何原料都能提升酒的層次感，這裡的調酒不花俏，但喝一口就能感受到那強烈的調酒師概念。

▲台北酒吧推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Rose Chen提供）

INDULGE
大安區

同時入選世界及亞洲50大酒吧！這裡最出名的就是「二十四節氣調酒」，將中國古代二十四節氣融合調酒，另外也以台灣茶入酒，傳達台灣意象。

▲台北酒吧推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客吳寧提供）

CLOSET RESTAURANT & BAR
大安區

以年份和地點推出多種特色調酒，每種酒都會依照特點放入不同的杯子裡，這杯泡泡浴缸是熱門選項，喝起來帶有柑橘香味，有著淡淡的甜味。

▲台北酒吧推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客蘇子榮提供）

BAR MOOD TAIPEI 吧沐
大安區

使用水果、茶、花朵，加入多樣技法，調出一杯杯充滿創作力的調酒，喝起來細緻令人回味，滿足調酒感官。除了調酒，這裡的餐點也讓人推薦。

▲台北酒吧推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Anita Tsai提供）

BOOK ING BAR
大安區

外頭是書櫃，裡面是酒吧，選擇正確的書本就能進入調酒密室。這裡的shot變化非常多，有拿手款也有即興創作，喝好幾輪都不會喝到重複的。

▲台北酒吧推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客毯提供）

D TOWN BY A TRAIN
大安區

A Train、B Line、C Park、D Town、F Gallery，系列酒吧不能不知道！不僅調酒經典，食物選擇多、水準也夠。D Town是走時髦路線，空間寬敞又帶點時尚迷人的氣氛。

▲台北酒吧推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Penny Lin提供）


ODIN BISTRO 信義放感情
信義區

喝酒就是要放感情啦！這杯是隱藏版調酒，Bartender一邊旋轉著地球、一邊敘說著這杯酒、一邊加入各種酒，最後加入台灣啤酒呼應「回台灣」。

▲台北酒吧推薦。（圖／MENU美食誌）

▲（圖／美食客Fish Yu提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

關鍵字：

MENU美食誌, , 酒吧, 推薦, 台北
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