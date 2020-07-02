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蔡依林緊身瑜珈服真實體態現形！火辣中空「川字腹肌」藏不住

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▲PUMA。（圖／品牌提供）

▲蔡依林在IG上一口氣PO出多張瑜珈美照，大秀驚人馬甲線。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

天后蔡依林年近40歲體態依舊完美，日前她以代言人之姿穿上PUMA STUDIO 瑜珈服系列拍攝形象照，包覆性極強的衣著頓時讓傲人身線見客。不僅驚人「馬甲線」和「直角肩」一個都沒少，蔡依林綁起丸子頭青澀如少女，讓人不得不感嘆逆齡實力。

▲PUMA。（圖／品牌提供）

▲PUMA。（圖／品牌提供）

▲蔡依林換上PUMA美背運動內衣搭配高腰剪裁STUDIO 9 分緊身褲出鏡，完美體態引發粉絲熱議。（圖／品牌提供）

蔡依林接下PUMA代言人身份，每每曝光形象照都讓粉絲一飽眼福，為迎合品牌最新瑜珈服系列，蔡依林換上美背運動內衣搭配高腰剪裁STUDIO 9 分緊身褲出鏡，只見衣著貼身剪裁完美包覆蔡依林的身型，中空設計更是讓馬甲線一覽無遺。搭配褲裝運用玫粉色線條勾勒輪廓，更顯比例修長。然而最吸睛的還是蔡依林超逆齡造型，綁起可愛丸子頭露出精緻五官，視線向下一看，顯眼的川字馬甲線與完美天鵝頸一個都不少，遊走於火辣與清新之間展現完美體態。

▲PUMA。（圖／品牌提供）

▲PUMA。（圖／品牌提供）

▲PUMA。（圖／品牌提供）

▲PUMA。（圖／品牌提供）

▲蔡依林帶貨連帽外套NT$2,580 以及Provoke XT 女力訓練鞋款 NT$3,280。（圖／品牌提供）

換個造型，蔡依林加上一件長版連帽外套呼應整體粉色造型，腳踩Provoke XT 女力訓練鞋款收尾，鞋款最大亮點就屬創新幾何中底設計十分大膽，同時運用鞋側 TPU 立體裁片為中足與鞋後跟帶來強力支撐，上腳輕盈無負擔。蔡依林無論是站著或是屈膝而坐，表現力都十分亮眼，呸姐霸氣絲毫不減。

▲reebok 。（圖／品牌提供）

▲reebok 。（圖／品牌提供）

▲婁峻碩（左）與J.Sheon（右）、孫盛希（中）一同演繹全新Reebok Zig Horizon，NT$3,650   。（圖／品牌提供）

同期鞋款還有婁峻碩與J.Sheon、孫盛希一同演繹全新Reebok Zig Horizon，鞋款運用異材質網布拼接鞋面打造層次潮流外型，搭配品牌代表性Zig Tech科技，提供日常與運動的避震緩衝需求，額外加入了漸層色彩在閃電中底上，展現率性風格。男款推出白色漸層彩虹配色、黑色黃藍跳色款、還有帥氣黑白配色共四色；女款推出米白色漸層橘配色以及黑色漸層紅配色，相當亮眼。

關鍵字：

蔡依林, PUMA, Jolin, STUDIO, 瑜珈服, 運動, IG, 呸姐
fashion.net

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