荷包又要失守！YSL眼影像包包、GUCCI天空藍修容美炸

記者李薇／綜合報導

最近美妝品牌推出的彩妝單品，都是以經典的包包作為設計，拿在手上超級有質感，像是YSL就把經典的MONOGRAM包包V字紋，改裝成眼影盤，皮革的設計搭配上金色字樣，看起來就像是小型的包款，看起來超級可愛又奢華。

這款V字紋路設計的眼影盤，不僅包裝讓人迷眩，裡面的眼影顏色也是大膽飽和，總共推出兩種搭色系，藍色眼影搭配粉紅色款式，還有棕黃色、紫色混合粉色款式，質地一如既往地細緻，可以呈現出前衛、大膽的眼妝效果。

在 Instagram 查看這則貼文 Glamalux Makeup Artistry（@glamalux1）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 28 日 上午 11:47 張貼





除了YSL運用包包的設計在彩妝上面，彩妝品牌Dior之前推出的超完美柔霧光氣墊粉餅經典緹花版，2020年1月甫上市，立即在「迪奧線上快閃店」創下開賣6分鐘銷售一空的盛況，在今年7月又極限量回歸，還沒搶到的人快點手刀去買。

超完美柔霧光氣墊粉餅主打的就是霧光感的妝容效果，持妝度也相當厲害，非常適合夏天使用，而且一顆就可以搞定全臉的瑕疵，完成所有遮瑕，現在搶馬上就可以用，真的非常方便，拿出來補妝簡直就是時尚到不行。

▲DIOR老花氣墊又釋出極限量的款式。（圖／品牌提供）



另外，GUCCI同樣也是以精品彩妝受到很多人的歡迎，最近國外就流出新品的照片，疑似是修容餅的款式，從經典的玫瑰色變成超美的天空藍，搭配上經典的金色字樣，看起來就像是精品一樣奢華又完美。

不僅是外在換成天空藍的設計，連裡面的小刷子也設計成同樣的顏色，修容盤上面也有著華麗的壓印，根據過往的GUCCI彩妝，香味一定也是非常迷人，不過價格很可能會跟粉餅一樣，超越2000元，但以外型來說，還是非常值得收藏。