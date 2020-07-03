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徐睿知鏤空白洋裝直接看到內衣！《雖然是精神病但沒關係》每套造型都美翻

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記者王則絲／台北報導　圖／翻攝自IG@tvndrama.official

《雖然是精神病但沒關係》本週才將開播第五集，便已暴風引發話題，劇中飾演女主角高文英的女星徐睿知，角色設定為利用華麗外型來隱藏自己的反社會人格童書作家，因此每一集都像走時裝秀一般時髦登場，高貴奢華程度堪比IU的《德魯納酒店》，以下就來細細欣賞目前為止徐睿知劇中超高詢問度的洋裝造型：

▲徐睿知洋裝造型。（圖／翻攝自TVN IG）

首先從最新3、4集出現的造型開始回味，這件白色雕花鏤空長洋裝來自澳洲設計師品牌ZIMMERMANN，是幾套造型中最性感的服裝之一，胸前的挖空孔洞讓內在美若隱若現，可以隱約看見徐睿知裡頭所穿的黑色內衣，搭配上髮量豐厚的大粗辮，亦仙氣亦性感。

▲徐睿知洋裝造型。（圖／翻攝自TVN IG）

其中，徐睿知一段「咆哮式」的瘋狂告白，在播出後瞬間在網路上被轉傳，成為經典橋段之一，這時徐睿知身上穿的黑色小點點洋裝，是由波蘭的小眾品牌MAGDA BUTRYM所推出，採用了豐富的荷葉邊、抓皺、澎袖的元素，尤其是在袖子的部分特別浮誇，由徐睿知駕馭起來十分游刃有餘，以乾淨的包頭搭配白色小帽，盡顯優雅氣質。

▲徐睿知洋裝造型。（圖／翻攝自TVN IG）

這套搶眼的造型也引起很高關注，是由南韓設計師品牌MINJUKIM所設計的襯衫式多層次洋裝搭配上LOEWE的棕色腰封，更凸顯了徐睿知纖瘦的螞蟻腰，戴上墨鏡氣勢非凡，亦有公主的可愛俏皮、亦有女王般的霸氣。

▲徐睿知洋裝造型。（圖／翻攝自TVN IG）

▲徐睿知洋裝造型。（圖／翻攝自TVN IG）

看到這浮誇的肩膀設計是否覺得有些眼熟？徐睿知在一、二集中穿的華麗桃紅色花卉洋裝同樣是來自MAGDA BUTRYM的作品，逼近迷你裙的長度讓她的逆天美腿一覽無遺，奢華的貴氣傾瀉而出，坐在女王的寶座上剛好而已。

▲徐睿知洋裝造型。（圖／翻攝自TVN IG）

▲徐睿知洋裝造型。（圖／翻攝自TVN IG）

▲徐睿知洋裝造型。（圖／翻攝自TVN IG）

而這件有玫瑰壓紋黑色復古洋裝可說是MAGDA BUTRYM比較低調的造型了，不果腰間的巨大蝴蝶結依然帶出超強大的氣場。

▲徐睿知洋裝造型。（圖／翻攝自TVN IG）

▲徐睿知洋裝造型。（圖／翻攝自TVN IG）

徐睿知在劇中也不乏許多西裝造型，像是這套上身大墊肩的復古雙排扣黑色西裝，視線往下一看竟是連身的百摺迷你裙，配上膝上襪與超高高跟鞋，完美結合了學院風與性感風。

▲徐睿知洋裝造型。（圖／翻攝自TVN IG）

▲徐睿知洋裝造型。（圖／翻攝自TVN IG）

▲徐睿知洋裝造型。（圖／翻攝自TVN IG）

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關鍵字：

徐睿知, 雖然是精神病但沒關係, 洋裝, 華麗, 德魯納酒店, 高文英, 金秀賢
fashion.net

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