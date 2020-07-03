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《夫婦的世界》閔賢書拿「神物」燙衣服　女網友一致：我也這樣做！

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記者李薇／綜合報導

韓劇《夫婦的世界》狗血的劇情，日前掀起討論話題，在劇中飾演被家暴閔賢書的南韓女演員沈恩宇，也因戲劇而爆紅，最近她拍攝tvN的綜藝節目《我獨自生活》，因為做了一件事情，立刻在網路上掀起討論，所有女孩都大呼：「我也這樣做過！」

▲沈恩宇,夫婦的世界,閔賢書,VODANA,離子夾。（圖／eunoorang IG）

▲沈恩宇因為飾演閔賢書爆紅。（圖／eunoorang IG）

沈恩宇最近在《我獨自生活》節目中，透露自己一個人生活的模樣，除了出門時做簡單的妝髮之外，她還會拿離子夾把衣服給燙直，避免給人邋遢的形象，把自己的穿搭打理好，才會出門工作。

▲沈恩宇,夫婦的世界,閔賢書,VODANA,離子夾。（圖／eunoorang IG）

▲沈恩宇拍攝時尚大片。（圖／eunoorang IG）

沒想到這節目一出，IG上立刻有人找出她所使用的離子夾，原來出自新興的髮品品牌VODANA，專門推出各式各樣的頭髮整理工具，不只有離子夾，還有各種尺寸的電棒捲，最高還有出到40mm的寬度，因此受到很多美妝部落客的喜愛。

▲沈恩宇,夫婦的世界,閔賢書,VODANA,離子夾。（圖／eunoorang IG）

▲沈恩宇自己一人生活。（圖／eunoorang IG）

不只是離子夾被找出來，用它「燙衣服」這件事情，看起來相當少見，不過卻引發很多女孩的共鳴，紛紛在節目截圖底下留言「我都這樣做」、「以後不需要熨斗了」、「就跟我一樣耶」、「可以試試看這方法」，可見很多女孩都是生活智慧王啊！

▲沈恩宇,夫婦的世界,閔賢書,VODANA,離子夾。（圖／公關提供）

▲Invisibobble神奇魔髮圈。（圖／品牌提供）

提到整理頭髮的好物，熱銷超過50萬條的Invisibobble神奇魔髮圈，推出粉色、紫色、灰色大理石版本，拿起來綁頭髮看起來超級優雅，尤其是粉紅色大理石款，戴上直接仙氣+200，輕盈優雅的淡粉色，搭配夢幻玫瑰石英粉大理石紋路，不論是綁馬尾或是包頭，絕對都能給男朋友或老公一記溫柔的心臟爆擊！讓人一秒戀愛的溫柔小姐姐就是妳。

關鍵字：

沈恩宇, 夫婦的世界, 閔賢書, VODANA, 離子夾, Invisibobble, 魔法圈
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