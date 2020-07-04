「努力不一定有用」成為懶惰的藉口！花時間抱怨　不如先認真面對生活

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身為千囍世代，生活不比上一代苦，機會卻也不比上一代多，許多人會感嘆日子艱辛，認為與其不上不下地努力，倒不如及時行樂、享受人生。於是，生活中充斥著「盡全力不如抄捷徑」、「人生不是只有努力」等話語。這原是提醒人在努力之餘別忘生活本質的美意，如今卻漸漸演變為努力無用論，及時行樂反倒成為現代人避事怠惰的最佳藉口。努力，真的沒有用嗎？

抱怨天命之前，至少要盡人事

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儘管人的際遇大多聽天由命，但就像有句話說的，努力不一定能改變什麼，但不努力一定什麼都不能改變，努力並非成功的代名詞，可它至少能讓我們問心無愧。更何況，單靠運氣得來的成就充其量只能算得上是僥倖，不僅無法說服旁人，也無法說服自己。比起心虛地等待不知何時才會降下的好運，不如腳踏實地過好眼前的人生。

你要先認真看待世界，世界才會認真看待你

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編輯相信，那些曾認真對待的事物，終會以各種方式反饋在自己身上。若能夠對某件事全心全意投入並用心看待每處細節，如此即使最後沒有成果，過程中投以的認真仍會觸發某些改變。像是在日後成為孩子的榜樣，又或是遇上更多志同道合的夥伴。這些都並非成敗二元論得以定義的收穫，而是足以證明自己真的好好活過的寶藏。

既來之則安之，正面迎擊每次的挑戰

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這社會過於複雜，各種光怪陸離的事情都有，與其花時間抱怨，不如從中找出樂趣並徹底享受它。有些人老是怪天怪地怪社會，不願安於現狀卻又無所作為，總把社會不公掛在嘴邊。其實，這樣既消極又沒意義，人人皆知這世界不公平，但這同時也是世界最公平的一點。

正因每個人握有的條件各異，因此失敗是可以被接受的，更何況所謂的失敗從來都只是相對論，而非絕對。在能維持基本生計的情況下，放膽找尋身而為人的意義，並賦予生命樂趣，忙碌的同時也不忘自我的本質，這正是努力生活的有趣之處。

難得可以來到這世界，當然要認真生活認真玩，認真跌倒後再認真爬起來，這樣才算活得夠本！雖然不是單憑努力就能有所成就，但至少當你下決心要努力的那刻起，你就已經成就了一件事，那便是自己想要努力的心。再說，若能當個態度認真積極的人，也是件挺有成就感的事情啊。

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