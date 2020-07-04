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國民妹妹金裕貞「甜辣穿搭」超撩男！針織衫、白襯衫都是心機單品

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▲金裕貞 。（圖／翻攝自IG）

▲金裕貞《便利店新星》「甜辣」穿搭超美，彰顯身材的針織單品女孩一定要入手 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

由南韓國民妹妹金裕貞與池昌旭主演的《便利店新星》開播以來引發不少討論，在戲中飾演便利店打工小妹的金裕貞，清純臉蛋配上惡女個性相當新穎。就連劇中造型也是一大亮點，即便常穿著便利店制服，金裕貞仍是美出新高度，以貼身針織衫巧妙秀出「長大人」身材，順勢抓住眾多男粉的心。

金裕貞在《便利店新星》中飾演個性霸氣的打工小妹丁新星，戲外年僅20歲的她，在劇中也多以青澀造型亮相，像是金裕貞前往便利商店面試的經典畫面，她就穿著Maje春夏針織短袖上衣搭配雙口袋排扣短裙，粉嫩色系讓金裕貞肌膚更為白皙，且貼身剪裁更是完美包覆身型。雖然沒有露出多餘部位，卻明顯可見金裕貞前凸後翹的S曲線，國民妹妹瞬間初長成，果然抓住粉絲的心。

事實上金裕貞在劇中最多的就是穿著便利店藍色制服，在樸素的上班造型下，只能以針織單品強調身材，也是眾多女孩的日常穿衣範本。像是南韓品牌NAIN長袖針織衫，袖口宛如花瓣一般綻放，而色調則是大勢淡紫色，遊走於氣質與活潑之間取得巧妙平衡。除了針織單品，金裕貞也罕見嘗試起性感風格白襯衫，來自南韓新晉品牌Musée單品，以蓬鬆袖口搭配抓皺設計彰顯衣著層次感；金裕貞更破尺度解扣展現纖瘦鎖骨線條，以黑色高跟鞋收尾，打破過往青澀造型。

►金裕貞、池昌旭「情侶裝」好登對！國民妹妹下衣失蹤耍性感  

►星・變美／國民妹妹金裕貞「轉大人」　黑髮電眼變性感女神

關鍵字：

金裕貞, 池昌旭, 便利店新星, 韓劇, 女星, Maje
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