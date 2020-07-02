全台最大IKEA青埔店7／23開幕　「無縫接軌」收攤桃園店營運

▲IKEA青埔店宣佈7／23開幕。（圖／IKEA提供）

記者蔡惠如／綜合報導

全台最大、廣達21000坪的IKEA青埔店，今（7／2）正式宣佈將在7／23開門見客，直接「無縫接軌」在7／22正式收攤的桃園店，青埔店建築外觀延續IKEA賣場風格以藍白為主體，挑高樓層與大片落地窗，準備在7月底正式迎客。

桃園高鐵站旁越來越熱鬧了！除了去年已正式全期開幕的華泰名品城之外，由國泰引進4500坪、號稱北台灣最大水族館日本八景島也即將在8／7到位，加上一旁的新光影城，即將變身成為全客層購物、休閒的娛樂場域。

原計劃在明年完工的IKEA青埔店，也「超前部署」預計在7／23正式開幕，剛好趕上青埔地區一連串娛樂商圈話題，以IKEA「新桃園店」為名，只要從桃園高鐵站出站後走5分鐘即達，2.1萬坪的IKEA全台最大店就在眼前。

而位於桃園市區內的IKEA桃園店，目前也正推出限定優惠活動，祭出獨家特賣2折起，共囊括300個品項，包括沙發、置物櫃、窗簾與居家小物等，吸引許多在地民眾前去搶便宜兼說再見，特賣優惠舉行到7／22止，現於桃園市的「IKEA桃園店」為在台面積第二小的分店，大小約4000坪，即將在青埔開幕的「新桃園店」旗艦店，則廣達21000坪，是桃園店規模4倍以上。