天氣熱快來碗「日系刨冰」！浮誇外型超好拍　全台6間名店網美必訪

▲（圖／IG@danielchen829 / IG@jj_food_miranda1103 / IG@wu__________foodie）

隨著時序進入六月後，外頭熾熱的陽光可真是烈得令人提不起勁，只想來碗清涼消暑的冰品快活一下！

除了傳統的黑糖刨冰之外，近幾年也相當流行日式風格的簡約刨冰，吃起來口感相對綿密細緻，再搭配上各店家的獨門淋醬，看了身心都立刻涼了起來！以下編輯將特搜 6 間全台的日式刨冰店，讓你玩到哪、吃到哪都清心舒暢：

1. 新北-晴子冰室

▲（圖／IG@harukoice / IG@sam61007）

晴子冰室是板強知名早午餐「好初」的全新姐妹店，去年年底才全新開幕，就位在好初一店的旁邊，整間走復古風的裝潢，門口祖母綠的磁磚和裡頭一整面的藍牆都十分吸睛。

當然，晴子冰室之所以能夠快速成為 IG 打卡的焦點，自然是與它獨特的冰品有關，不僅命名有趣，將品項取作「那個水瓶座的抹茶叔叔」、「一場烏龍般的奶茶鬧劇」和「牛奶糖與老朋友蘋果」等外，還提供許多「隱藏版」的獨家吃法，如加入肉鬆、和大人最愛的威士忌所迸出的驚喜火花，讓人真想前往一探究竟。

2. 新北-朝日夫婦

▲（圖／IG@clickleilei / IG@nut.nut.z ）

第二間要介紹的是在淡水小有名氣的「朝日夫婦」，沿著河畔的好風光，讓在這吃冰多了一層視覺享受。尤其是左圖的這碗必點的季節限定「淡水夕日」，每日使用新鮮的水果製成糖漿，火龍果鳳梨醬和當季的芒果醬搭起來，色彩鮮豔，宛如夕陽一般，與眼前的美麗景致正好相呼應。

另外，喜歡清爽口味的人，也一定不能錯過好吃的藍莓優格，編輯很喜歡淋醬的部分，吃得出真材實料，完全沒有化學味，再加上清爽的粉紅優格和 Q 彈的白玉，女生們一定會喜歡。最近，朝日夫婦在捷運站附近也開了間新分店，讓人不用走遠也可以嘗到好吃的冰品！

3. 桃園-Tama Tama / たまたま 慢食堂

▲（圖／IG@miwe12322 / IG@yachun_debbie）

在桃園也有一間熱門已久的人氣日式冰品店「Tama Tama / たまたま 慢食堂」，裝潢不是特別華麗，但卻給人滿滿的溫度感。

在巷弄裡經營的 8 年期間，不只經典的抹茶、焙茶系列和醬油糰子深受眾人好評，隨著不同的季節，老闆娘也會研發不一樣的限定品項，就是希望讓大家每次來都能感受到滿滿新意，像最近推出的哈密瓜布丁聖代，一杯能同時吃到寒天、莓果冰淇淋、哈密瓜和焦糖布丁，實在是太享受了！

4. 台中-果食男子

▲（圖／IG@danielchen829 / IG@kai_chi_daily）

接下來要介紹的這間「果食男子」，是由兩位大男孩所共同創立，兩人將各自所學的餐飲與設計應用於店鋪之中，合力把老宅佈置成充滿白色系質感的文青系冰品店。

從一開始販售的果醬開始延伸，這裡選用在地當季水果食材，採法式作法手工熬製，保留大量果肉與糖靜漬一天後才熬煮，讓人入口便能感受到豐富的層次口感。像左圖中的這碗葡萄柚蝶豆花，是先淋上蝶豆花熬煮成糖漿後，再加入一旁的薄荷檸檬和白酒葡萄柚糖水增添風味，且冰裡頭也不忘放入小細節「伯爵茶凍」，這樣宛如日本職人般的細膩精神，實在令人敬佩。

5. 嘉義-Lindaogebia 你家隔壁

▲（圖／IG@linyishew / IG@lee.148_foodie / IG@panweizhi95281）

對，就是在嘉義！以前都覺得中南部的美食只有小吃而已，沒想到最近也開始越來越多隱藏的小店出現，例如這間「你家隔壁」店名的英文還直接用台語翻成英文 Lindaogebia，聽起來格外充滿台灣味的親切感。

編輯覺得你家隔壁的冰品真的很有巧思阿，看看那個栩栩如生的仿真鳳梨冰，還有古靈精怪的 orea 小黑炭裝飾，都讓原本口味單純的冰品，增添幾分趣味性。下次來到嘉義，千萬別忘了約朋友一起到你家隔壁吃冰唷！

6. 高雄-南海制冰

▲（圖／IG@wu__________foodie）

最後一間是高雄的「南海制冰」，前身是先曾暫時歇業的「南海理髮廳假日冰館」，如今捲土重來，將原先的理髮美拍元素撤除，希望能夠更純粹地回歸冰品上頭，帶給大家味覺上的享受。

自從麻古茶坊帶起了「芝芝」炫風之後，這種濃郁的芝士奶蓋便深獲眾人的好評，在南海制冰中提供了一般的手炒糖刨冰和芝芝乳酪霜淇淋刨冰系列，還可以自選配料，這回可真的是強勢回歸呀！讓人恨不得直奔高鐵，南下吃冰。

▲（圖／IG@lazy81126）

看完這麼多間刨冰店的介紹，都被那一碗碗的圓頂冰屋給療癒了！而且雖然他們的本質都是冰磚刨下的冰晶，可是每間店主都巧妙融入自己的想法，打造出無可取代的吸引力，著實成功地帶出話題，吸引大家朝聖阿！

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