積雪草保養大熱門！「神奇小金瓶」3360元➔899元　輕鬆養出水煮蛋肌

▲韓妞也在瘋積雪草保養。（圖／beloved_zi IG、lovely_4h IG）



記者李薇／綜合報導

剛過端午節，氣候越來越炎熱，時而又會下起午後雷陣雨，天氣變化大，很多人肌膚就會出現敏感問題，抑或是因為接觸到太多的紫外線，導致皮膚受損傷害，這時候就需要修護力強大的單品，修復呵護肌膚，重現細緻白皙的完美膚況。

積雪草是近年很受到歡迎的保養成分，因為它可以高效的修護肌膚，所以非常受到歡迎，甚至有傳說老虎受傷的時候，就會去找尋這種草，並且在上面摩擦，以治癒傷口，因此又被稱為是「老虎草」。

▲積雪草又稱老虎草、雷公根。（圖／Pixabay）



看準積雪草對於肌膚的保養效果，東森自然美推出積雪草煥活全能精華，不僅含有積雪草萃取，還搭配海藻破尿酸、Oligopeptide-1 修護因子，可以更加完整的修護肌膚、增強防禦力，並讓膚質澎潤飽滿、還能讓油水平衡，效果強大，因此又被譽為是「神奇小金瓶」。

雖然是修護效果的保養單品，但精華成分推抹開來之後，清爽不黏膩，一下就會被吸收，重點是又能夠保濕滋潤，不但可以當作精華使用，當臉部肌膚受到傷害之後，還可以厚敷，加強修護肌膚一整晚，隔天醒來包準肌膚看起來就像是水煮蛋一樣，又彈又潤。

▼▼點圖超划算▼▼

▲自然美積雪草煥活精華14ml*2，原價3,360元、特價899元。點我購買。



購物網站「Her和她」推出積雪草煥活精華14ml*2，特惠價899元，小容量的包裝可以帶出門旅行超級方便，而且也非常適合還沒有用過的女孩搶先試用，包準一用立刻有感，妝容會更加服貼、膚況會變得很好，養出水煮蛋肌一點都不難。