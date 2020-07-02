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台北101珠寶鐘錶大展變歐風花園　賞首發新作、嚐美食好愜意

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▲World Masterpiece大師之作展覽今揭開序幕。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

受新冠肺炎疫情影響，重量級瑞士錶展BASELWORLD、Watches & Wonders雙雙取消，但台灣抗疫受肯定，18個精品品牌轉而傾力支持指標性的台北101購物中心，舉辦以歐洲風情為概念的2020全球首場珠寶腕錶盛會World Masterpiece大師之作展覽，今頂級腕錶殿堂探索、莫內珠寶秘境與瑞士鐘錶體驗工坊等3大展區正式揭開序幕，伯爵（PIAGET）端出11,500,000元Limelight Gala系列藍寶石及鑽石頂級珠寶腕錶，為全球首度曝光的熱騰騰新作。

▲▼ Piaget 。（圖／公關照）

▲▼ 台北 101 World Masterpiece展 。（圖／公關照）

▲伯爵全球首度曝光的Limelight Gala系列藍寶石及鑽石頂級珠寶腕錶，11,500,000元。（圖／品牌提供，以下同）

位於台北101 4樓獨一文創的頂級腕錶殿堂探索區，若不是全球首度曝光、就是全台唯一不怕撞錶的作品，IWC特別向總部調來全球唯二的訂製款的葡萄牙系列 SIDÉRALE SCAFUSIA腕錶，用意是以一正一反陳列的錶款顯示正面的時間與陀飛輪、錶背為天文顯示；Hublot（宇舶）則亮新鮮貨，由名模王心恬展示Big Bang Unico藍寶石彩虹錶。

▲▼ 台北101 World Masterpiece大師之作展覽 。（圖／記者陳雅韻攝）
▲位於台北101 4樓獨一文創的頂級腕錶殿堂探索區。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 台北 101 World Masterpiece展 。（圖／公關照）▲▼ 台北 101 World Masterpiece展 。（圖／公關照）
▲IWC訂製款葡萄牙系列 SIDÉRALE SCAFUSIA腕錶，正面顯示時間與陀飛輪、錶背為天文顯示，約20,000,000元。
 

位於4樓都會廣場的莫內珠寶秘境，則以花園概念呈現頂級珠寶，Chaumet展出約80,000,000元Soir de Fête 18K白金紅寶石鑽石項鍊，為全場最高價之作；Boucheron（寶詩龍）與BVLGARI（寶格麗）則各自從經典系列延伸出頂級珠寶錶，前者推出孔雀羽毛陀飛輪腕錶，而寶格麗以各式Serpenti華美時計與珠寶吸睛。

▲▼ 台北101 World Masterpiece大師之作展覽 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲位於4樓都會廣場的莫內珠寶秘境。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 台北 101 World Masterpiece展 。（圖／公關照）
▲Boucheron Plume de Paon孔雀羽毛陀飛輪腕錶，7,700,000元。

▲▼ 台北 101 World Masterpiece展 。（圖／公關照）
▲Chaumet展出Soir de Fête 18K白金紅寶石鑽石項鍊為全場最高價之作，約80,000,000元。

Swatch集團則於1樓松智長廊蓋起瑞士鐘錶體驗工坊，開設一系列製錶體驗課程，因報名踴躍，多數課程名額已被搶光，顯見這場結合頂級作品與體驗活動的展覽備受精品迷期待。VIP逛累了還能品嚐Le sommet樂膳好時私廚提供的美味餐點，一般參觀民眾亦可點餐享受悠然時光，展至7月12日。

▲▼ 台北101 World Masterpiece大師之作展覽 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲Swatch集團舉辦鐘錶工坊體驗課程。（圖／記者陳雅韻攝）

▲▼ 台北101 World Masterpiece大師之作展覽 。（圖／記者陳雅韻攝）
▲逛累了能點一份Le sommet私廚提供的點心享用。（圖／記者陳雅韻攝）


 

關鍵字：

台北101, 伯爵, PIAGET, IWC, Boucheron, BVLGARI, Chaumet
fashion.net

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